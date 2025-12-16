手機到電動車全受牽動 美關鍵爆破材料陷短缺危機

全球基礎建設、能源與科技產業背後，其實都有一個不起眼的關鍵性材料推動，也就是黃色炸藥。但俄烏戰爭後期打亂爆破材料供應鏈，美國黃色炸藥價格暴漲40倍，從手機到電動車電池的成本都因此增加。當關鍵原料受到於地緣政治影響，新一輪火藥競賽正悄然展開，也牽動全球經濟脈動。

這一聲爆破，並非戰場上的攻擊，而是在工業流程中不可或缺的一環。爆破產業雖然遠離大眾視線，卻深深牽動全球基礎建設與能源產業。爆破產業協會會長米卡表示，爆破其實與日常生活密不可分。他指出：「我們每天使用的東西，例如手機、通勤的道路、工作的地方、正在建造的建築物，用來驅動汽車的能源，即使是電動車，都離不開商業炸藥；包括製造電池所需的礦物和各類材料，多少都與商業炸藥相關。」

看不見的炸藥，支撐著超過兩兆美元的建設業、能源業，以及規模上千億的採礦與採石業。然而俄烏戰爭爆發後，全球供應鏈受到巨大衝擊。數據分析公司資深國防安全分析師馬奎斯指出，自俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭後，北約與歐洲的重新武裝速度明顯加快。他說：「速度已經來到冷戰中期或1980年代以來的最高水準。這些地緣政治因素，使國防供應鏈各環節的需求全面提高。」

需求激增，美國卻陷入黃色炸藥供應吃緊的難題。國會雖已批准興建由陸軍管理的新炸藥工廠，但最快也要等到2028年才能生產。米卡直言：「短期內我們必須找到供應來源，以便滿足需求。」美國多年來依賴進口黃色炸藥，如今俄烏戰火阻斷主要產能，使問題更加惡化。馬奎斯說：「直到幾年前，確實是中國和俄羅斯直接向美國出售黃色炸藥。現在美國不得不高度依賴波蘭。」

然而波蘭工廠的產能也被需求擠爆，再加上關稅因素，價格飆高到令人咋舌。米卡透露：「以前炸藥每磅大約0.5美元，現在有些情況下每磅要價超過20美元，這是非常驚人的漲幅。」成本暴增四十倍，不只意味著炸藥變貴，也象徵基礎工程、能源、建設等產業全面面臨成本壓力。產業界因此尋求替代方案，其中之一是PETN。

科羅拉多礦業學校博士後研究員威爾森解釋：「大多數雷管都以PETN為主要炸藥。這些雷管主要用於採礦，操作時先鑽孔，再填入炸藥與助爆劑；常見的助爆劑是 pentolite，而PETN與黃色炸藥正是其中的核心成分。」但PETN並非真正的替代解方。專家指出，PETN與黃色炸藥的供應鏈結構近似，難以解決眼前的短缺危機。

米卡表示：「不只黃色炸藥短缺，其他高能量炸藥，例如HMX、RDX、PETN和HNS，也都面臨供應緊縮。這些材料在商業炸藥領域非常普遍。我認為大多數國家與企業已沒有太多選擇，只能加速研究新型高能量炸藥。」

炸藥雖不起眼，卻是手機、電動車電池、高速道路、建築工程以至於國防工業的基礎。當黃色炸藥供應卡關，衝擊的不只是產業鏈，更牽動國家安全與經濟發展，這場無聲的「火藥之戰」正在世界各地悄悄延燒。

