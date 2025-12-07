手機助公事竟成「抓姦神器」！人妻驚見夫與女同事摩鐵激戰20回

妻子借渣男人夫手機忙公事，驚見渣男人夫與女同事摩鐵激戰20回鐵證。示意圖，取自圖庫Pexels

台中市一名渣男人夫將手機交給妻子協助處理公務，未料妻子意外在手機中發現了丈夫與公司女同事親密互動的鐵證。渣男人夫從2023年8月至2024年10月間，與小三在汽車旅館激戰14次、女方租屋處激戰6次，累積次數高達20次。台中地院法官考量妻子精神上痛苦及侵害情節後，判決小三需賠償40萬元。這場「無心插柳」的借手機舉動，讓結縭六年的婚姻瞬間破碎。

判決書揭露，人妻是在今年4月間發現丈夫出軌，當她向丈夫質問後，渣男人夫坦承不倫，並供出驚人細節。該名人夫從2023年8月至2024年10月間，與小三在汽車旅館發生性行為14次，另在女方租屋處激戰6次，累積次數高達20次。

「不被愛的才是第三者」面對渣男人夫背叛，妻子心如刀割，於隔天立即與丈夫辦理離婚。隨後，她向介入婚姻的小三提告，求償新臺幣60萬元。

小三在法庭上全面否認侵權，堅稱自己雖知人夫已婚，但雙方之間僅是普通同事，絕無擁抱、親吻甚至性行為。

台中地方法院審理時，法官並未採信小三的抗辯，只因人夫已在法院具結證稱，坦承與張女發生過擁抱、接吻及性行為。法院同時調閱人夫車牌號碼的消費紀錄，查證到兩人確實在台中市汽車旅館有14次休息紀錄。法官審酌，人夫住家就在台中市，沒有「特別花費金錢至旅館休息之必要」。

加上人妻提出的LINE對話紀錄截圖、離婚協議書，以及人夫與小三的親密合照等鐵證，足以證明張鈺欣與人夫的交往行為，已嚴重逾越社會通念的一般友誼分際，達成了「侵害配偶權且情節重大」的程度。儘管原告求償60萬元，法官考量精神上痛苦及侵害情節後，判決小三需賠償40萬元新臺幣。這場因一支手機曝光的畸戀，終以小三付出沉重金錢代價畫下句點。



