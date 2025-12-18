手機占位人跑了 網笑：在台灣只有便當、抹布要擔心

民眾在咖啡廳、餐廳經常看到有人用貴重物品占位子，一名網友日前在社群貼出照片，只見賣場美食街用餐區，有一桌的桌面上只有保溫杯和手機，位子上卻沒人，原PO習以為常，默默在一旁幫忙注意。貼文掀起熱議，許多網友笑說，台灣人不會擔心破萬元的手機不見，擔心的是掛在機車上的便當或抹布。

一名網友日前在Threads貼出照片，有民眾將保溫杯和手機放在桌上後，人就離開，整桌空無一人，原PO發文寫下，「台灣人的支線任務已開啟：保護隔壁桌的手機。」

貼文曝光引發討論，許多網友留言分享類似經歷，「我也很不想承認，在公園會默默幫別人看小孩」、「前天在百貨公司美食街，有個抱著小孩的媽媽要去拿餐，她猶豫了一下抱走小孩、把手機放桌上，走之前看了我一眼，我堅定的對她點點頭」、「某天在星巴克，默默幫隔壁去上廁所的妹妹顧了整桌的家當。」

也有網友直言，在台灣不用保護手機，要保護的是位子和食物，「你保護錯對象了，保溫瓶看起來比手機危險，請你盯緊」、「上次在麥當勞吃東西，隔壁阿姨說她要去上廁所，要我幫她顧薯條」、「台灣人最不用擔心的是放在桌上的破萬塊的手機，最警惕的是掛在機車上的便當或是抹布」、「在台灣真的只有安全帽、雨衣、抹布、食物會被偷。」

