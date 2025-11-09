手機卡又頓！國一女兒天天吵著「換iPhone」 兩派網戰翻
許多家長可能會擔心子女太早用手機會沉迷3C。一位爸爸近日表示，女兒小六時有了第一支手機，不過用了一年多之後，升上國一的女兒開始天天抱怨手機很卡、很頓不好用，加上同學都是拿iPhone，讓女兒天天說想換iPhone，讓爸爸不知如何是好，貼文曝光後引發熱議。
原PO在Dcard發文表示，女兒小四時曾寫信許願要手機，說同學都有自己的手機或平板，他和老婆討論後，在女兒小六時，搭配電信方案買了一支M牌的0元手機，女兒也開始有了自己的社群帳號、應用程式；不過女兒升上國一後，開始抱怨手機很卡、很頓不好用，天天喊話希望可以跟同學一樣換用iPhone，讓原PO上網求救，「該怎麼是好呢？」
對此，許多網友紛紛回應，「開始很兩難了，不買就容易被屁孩騙走，買了搞不好之後就眼高手低。如果是我，我應該會約法三章，然後教其一些價值觀念，也是一個教育機會」、「你自己用什麼手機？如果小孩有需求盡量滿足，手機跟自信，你想要女兒一輩子在別人面前自卑嗎？現在的小孩攀比心很嚴重，看過很多小孩因為手機拿安卓被排擠，雖然在我眼裏iPhone 是垃圾」、「你就給她買個基礎款iPhone呀，幹嘛總限制孩子的慾望」。
不過也有人認為，「我是國中老師，請不要立馬就滿足孩子慾望，她會養成習慣」、「要買手機可以，但理由不可能是什麼別人都用我也要一台」這種單純無腦的理由，如果只是嫌現在的手機很卡、單純要上網用APP，那很多安卓初階、中階機型就夠用了」。
