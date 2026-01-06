手機即是實驗室！光華高工攜手學術界用手機學物理

林宗欣教授探索偏光原理應用在液晶顯示（圖:光華高工提供）

國中生及家長科學體驗偏光產生繽紛圖案（圖:光華高工提供）



面對 AI 技術衝擊全球產業與教育現場，臺中市光華高工以「用手機學物理」為核心，舉辦「114學年度中部地區國、高中科學體驗營」；八音管奏出科學美學，光學的特性製作出繽紛圖案，手機感測器翻轉物理課堂，數位科技融入物理教學，科學真正走進生活。

現代的學生很幸福，不用到實驗室就能運用手機做很多物理實驗，手機感測器翻轉物理課堂。中華民國物理教育學會王昌仁理事長表示，手機內建感測器搭配 Phyphox等科學 APP，將抽象的物理原理轉化為數據，從測量重力加速度g 值，到聲波干涉與光學繞射實驗，手機瞬間變身為精密的科學儀器。

退休老師陳坤龍以淺顯易懂、風趣吸睛的風格，在現場演示利用「八音管」精準測算音速，更演奏出悠揚的《小蜜蜂》旋律，將聲學原理具體生活化。

東海大學林宗欣教授則帶領學生探索偏光原理，利用光學特性製作出繽紛圖案，讓液晶顯示技術的原理變得一目了然。