手機取票太方便 郵局「領台鐵車票」服務明年喊卡

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

民眾購買台鐵車票除了親自到車站外，也可選擇透過便利商店、郵局取票，或是直接利用台鐵APP下載QR Code電子票證乘車。根據媒體報導，由於取票管道多元，每年赴郵局領取車票的數量僅約1.2萬張，使用率偏低。對此，中華郵政已正式拍板，全台郵局領台鐵車票的服務將於明年元旦起劃下句點，走入歷史。

由於取票管道多元，實際前往郵局取票的人數寥寥無幾，對此，中華郵政已正式拍板，全台郵局取台鐵車票服務確定將於明年起全面停止（圖源Googlemaps）

現行的台鐵訂購票方式相當便捷，除了既有的車站窗口、網路售票系統、APP「台鐵e訂通」及超商外，旅客也能在透過電話語音或網路訂票後，前往各地郵局儲匯窗口支付8元手續費領取紙本車票。然而統計數據顯示，儘管去年台鐵全年度客運量高達2.37億人次，平均每日載客約64.77萬人次，但實際前往郵局取票的人數卻寥寥無幾，因此郵局取台鐵車票服務確定將於明年起全面停止。

廣告 廣告

根據「ETtoday新聞雲」報導，中華郵政公司說明，近年來經由郵局櫃檯領取台鐵紙本車票的數量，每年大約僅有1萬2千多張。隨著台鐵APP的行動票證功能日漸普及，民眾對於臨櫃領取紙本車票的需求已大幅遞減，因此中華郵政計畫自明年1月1日起，正式停辦代售台鐵車票的相關業務。

報導指出，有郵局員工私下透露，由於台鐵購取票管道眾多，超商和APP均可輕鬆領票，實際上每天會特地到郵局領取車票的旅客極少，甚至經常出現整天無人辦理的情況。雖然沒有售出車票，但員工每天仍需列印報表、保管空白票券，且系統還得配合台鐵改版進行更新，徒增作業上的困擾，認為這項業務早就應該取消了。

更多FTNN新聞網報導

全民普發現金1萬！全台郵局今日開領 王國材視察讚：秩序良好運作順暢

再接再厲！台鐵「金雞母」鐵路便當一年賣破8.6億 還要推出限量噶瑪蘭威士忌

又有新彩繪列車上路？台鐵區間車慘遭「塗鴉怪客」毒手 違者最高可判7年

