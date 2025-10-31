手機品牌與蔡司推新機 搭普發汰舊換新最高折萬元
民視新聞／綜合報導
手機市場新機頻繁上市，在性能、拍照、螢幕設計等各方面都有明顯提升，有手機品牌與世界級光學大廠蔡司合作，推出新機，還搭上普發萬元現金話題，加碼汰舊換新最高折萬元、指定通路預購再抽總價達300萬元的禮物。
手機新機不斷更新，品牌為了搶市，攜手聯發科技與蔡司，推出旗艦系列機種，全系列搭載蔡司2億超清鏡頭，支援外接長焦增距鏡，打破攝影時的距離與光線限制，頂級色差控制技術，以及升級版的鍍膜，能有效抑制眩光與鬼影，讓畫面更透亮，要吸引喜好攝影的消費者目光。
