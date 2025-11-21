民視新聞／綜合報導

瞄準年底換手機商機，「旅拍神機」再次掀起市場話題。這回業者直接把展場搬進台北市最熱鬧的信義商圈，打造期間限定的快閃店，把最新的X9系列鏡頭放大成展場裝置，要讓路過民眾走進鏡頭裡，親身體驗影像升級的魅力。

現場還搭配一連串拍照任務與互動活動，吸引不少消費者停下腳步，

這次活動規劃五大沉浸式互動區域，其中最受矚目的，就是主打2億畫素的長焦鏡頭與哈蘇色彩校正技術，討論度同樣很高的「AI辦公桌」，更是這次快閃店的亮點之一。民眾只要拿起手機，就能體驗AI自動整理資訊、摘要重點，把手機變成行動辦公室，強調「拍照強、辦公也更強」。

廣告 廣告

手機品牌限定快閃店 讓民眾「走進鏡頭」體驗影像升級魅力

原文出處：手機品牌限定快閃店 讓民眾「走進鏡頭」體驗影像升級魅力

更多民視新聞報導

鴻海科技日郭台銘頂白髮驚喜現身 黃仁勳兒登台談機器人

ChatGPT生成式AI問世 產業創造新商業模式

大膽"攝"狼! 28歲男躲屏縣府女廁伸長手機偷拍

