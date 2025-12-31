手機嗶進站！1/3起搭北捷可刷「乘車碼、信用卡」 用法、優惠一次看

1月3日起北捷可以使用乘車碼搭車。圖／翻攝自台北捷運

1月3日北捷多元搭車上路！雙北捷運宣布自1月3日起可以使用QR Code掃碼乘車，民眾開啟電子支付App的乘車碼就可以進出捷運站，至於具體的適用範圍、優惠以及該如何使用，《鏡報》為您一次性整理。

1、如何使用乘車碼搭公車、捷運？

如果要使用乘車碼搭車，需先於手機下載安裝各電子支付業者App（如悠遊付、iPASS MONEY 或其他經臺北市公車聯營管理委員會與臺北捷運公司公告的支付業者App），並開通乘車碼功能，完成連結帳戶等步驟，公車上下車或進出捷運閘門前請於手機App點開「乘車碼（非付款QR碼）」，於公車或捷運閘門QR掃碼。

另外，進出站必須要使用相同的帳戶掃碼過閘，如果餘額不足無法進站搭乘，如果進站後餘額不足支付當趟車資，將會由業者代墊1次。

2、乘車碼適用範圍？

雙北公車適用的支付App為悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付，皇家客運1717路僅開放悠遊付；雙北捷運、環狀線為悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、台新 Pay、全盈+Pay、玉山支付及 TWQR（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司）。另外，新北捷運輕軌僅開放iPASS MONEY、台新 Pay 及TWQR。

多元支付感應區域。圖／翻攝自台北捷運

3、新制優惠有哪些？

轉乘優惠的部分，僅悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay轉乘有轉乘優惠，其他支付服務的乘車碼目前沒有轉乘優惠。另外，使用QR乘車碼搭乘北捷，跟悠遊卡相同都有常客優惠，回饋金採跨越單一支付帳戶核算，次月5日由電子支付業者返還，實際入帳期程視電子支付業者系統匯入時間而定。倘同一人持有多個電子支付帳戶，捷運常客優惠將依各電子支付帳戶之乘車紀錄分別計算。

另外，北捷與乘車碼業者推出加碼優惠活動，只要在2026年1月3日至6月30日活動期間，使用乘車碼搭捷運，每個月都可以參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。北捷會員於優惠活動期間，到車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

4、可以刷信用卡搭北捷嗎？

2026年1月3日起北捷的信用卡刷卡進站，由得標廠商台新銀行及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織，進行為期6個月的上線試營運，確保信用卡正式開放後交易安全，保證顧客權益。試營運的期間，使用手機綁定台新的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付亦可搭車。

不過，使用信用卡搭乘臺北捷運，受限信用卡營運安全規定，支付端不得保存交易卡號資料，無法記錄卡號、累計搭乘次數與金額，因此無法提供北捷常客優惠，建議旅客可參考各家信用卡優惠方案選擇最適方式使用。

北捷指出，目前信用卡感應乘車，由得標廠商台新、國際卡組織分階段驗證，等待測試完成後，除了台新以外，預計在2026年7月將全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能，民眾可拭目以待。



