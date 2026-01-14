手機噴飛！希臘女模吐槽高雄自行車道 遭嗆「離開台灣」

台灣道路不平整常遭民眾垢病，近日一名希臘女模在社群平台抱怨，高雄的人行道與馬路坑洞多，騎車時，放在前方置物籃的手機和水壺噴飛受損，貼文引發兩派討論，有人批評她囂張，「不喜歡台灣可以離開」，也有人說，每個人都有發表意見的權利，再說台灣的路況大家都清楚。

一名居住在高雄市的希臘女模特兒日前在社群平台Threads分享，最近騎YouBike時，將手機和水壺放在前方置物籃內，卻因自行車道不平，導致物品從籃子掉落受損。

事後，她狠酸高雄巿府打造的「貼心自行車道」，又諷刺人行道與馬路上都是坑洞，直呼整座城市一團亂，「謝謝每天送我偏頭痛，我很『愛』這種待遇」。她指出，事發路段並非鄉間小路，而是在高雄市美術館附近的博愛路，被認為是高雄市最貴的路段之一。

貼文引起熱烈討論，有網友留言批評原PO很囂張，認為遇到問題可以寫信給相關單位處理，沒必要用難聽的語氣發文，甚至有人直言「不喜歡台灣可以搬走」。不過，也有網友替她說話，表示每個人都有表達意見的權利，外國人指出台灣路況問題不應被過度指責，因為不只是高雄市，其他縣市的自行車道和人行道也存在不平的問題，這些都是台灣需要努力改善的地方。

