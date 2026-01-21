手機大響別緊張！3家電信「災防告警訊息」今全台測試，關閉路徑一次看





為確保災害發生時民眾能更快收到即時警示，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信配合政府政策，將在今（21）日下午4時於全台含離島發送「災防通報中英文訊息測試」，透過災防告警細胞廣播訊息系統（PWS/Cell Broadcast）以「每月測試用訊息」頻道推播。三家業者均提醒，測試僅為演練與系統優化作業，不影響通話、上網等服務，民眾收到訊息無需緊張。

圖片來源：pexels（示意圖）

值得注意的是，多數手機的「每月測試用訊息」通常預設為關閉，因此不少人不一定會收到或響鈴；但仍可能因手機型號、系統版本或設定不同，出現特殊告警聲響與震動。業者也表示，將持續更新、優化告警系統，未來當主管機關監測到災害時，才能更精準針對特定區域發布告警，讓民眾及早應變。

不想被「測試訊息」打擾？兩大系統快速檢查法

iPhone（iOS）

打開「設定」

點「通知」

滑到最底部「政府警示」

依需求開啟／關閉相關警示（含測試類訊息）

小提醒：是否能完整支援與開關，會受所在地區與電信業者、SIM/eSIM支援狀況影響。

Android（三星常見路徑）

打開「簡訊／訊息」App

點右上角「設定」→「進階」

進入「無線緊急警報」

點右上角「設定」

檢查「每月測試用訊息」目前是開或關

廣告 廣告

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

地震來了不用跑！日本311後的防災黑科技，把「避難所」埋進自家車位