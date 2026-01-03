手機天氣App不是實際溫度？粉專曝真相「1網站」最真實

生活中心／周希雯報導

隨著氣候變化莫測，不少民眾習慣透過手機內建的天氣App查詢氣溫，做好穿衣與出行準備。近期隨著強烈大陸冷氣團南下、各地急速降溫，有網友打開手機App發現只有11度，直喊「超級可怕」；不過該文馬上釣出天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」留言分享，其實手機上顯示的氣溫、並非當下實際溫度，最確切還是要到1網站，「絕對是最真實的。」

有Threads網友昨（2日）曬出手機天氣App截圖，畫面顯示新北市新莊區只有11度，令她嚇壞直喊「超級可怕」，同時也好奇問「各地的脆友們，妳們現在的溫度是幾度？」貼文引發熱烈迴響，全台各地網友陸續回報低溫，「清水區11度，外面冷到爆，只差沒下雪」、「三峽10度，我也覺得好冷」、「大安9度」、「岡山區9度，出門一整個懷疑人生」、「11度，想不到吧～台南也有這一天」、「內湖區11度，體感8度」。

不少民眾回報，所在地區的溫度跌破10度。（圖／民視新聞資料照）

不過，該文釣出天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」小編解答，「冷知識：愛鳳或估狗上面的溫度，其實不是現在實際溫度」，iPhone或Google頁面顯示的溫度，「是用稍早的觀測資料為本，丟進超級電腦裡，模擬出現在的溫度是多少，那個不是現在實際真的溫度。」不過小編也強調，溫度差距不大，「通常模擬出來跟實際了不起差一兩度吧，對一般人來說其實沒差就是了」。

全台冷爆…手機一查「只剩9度」她看傻！氣象粉專曝真相：不是實際溫度

氣象粉專指出，手機App並非當下溫度，最準確的還是氣象站。（圖／翻攝Threads）

一番話令不少人瞬間長知識，並追問「要怎麼能知道現在的實際溫度？豪冷啊」小編也現身解答，「 氣象署網站 啊，雖然他們天氣觀測的頁面做的很不直覺，但氣象站測出來的溫度，絕對是最真實的。」引發網友共鳴，「氣象測站就在家附近，氣象署app真的很準」、「台灣氣象站已經算超密集了，應該是世界數一數二密集的」、「馬上去下載氣象局app，發現iphone 9跟氣象局11 居然差了兩度」、「昨天用哀鳳跟氣象署的看，兩個溫度一樣，只有體感不一樣、差個幾度，所以我都稱：有一種冷叫做哀鳳覺得你冷」。









