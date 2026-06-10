手機字變歪、股市線圖扭曲？醫示警「黃斑部病變4徵兆」 別當老花眼

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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隨著台灣邁入超高齡社會，視力健康已成為長者生活品質的重要關鍵。許多人將視線模糊、閱讀吃力視為老化現象，但若出現看東西變形、直線變彎曲或視野中央出現黑影等情況，可能就是老年性黃斑部病變的警訊。由於疾病初期症狀不明顯，不少患者往往等到視力明顯下降才發現異常。

股市線圖變歪斜 檢查才發現黃斑部出血

68歲的王伯伯平時喜歡用手機關心股市，也常與家人視訊聊天。近幾個月來，他發現手機上的文字和股市線條逐漸變得歪斜扭曲，看著孫子的笑臉時，視野中央也總像蒙上一層灰影。原以為只是年紀增長或眼鏡度數不夠，直到參加社區篩檢後，才確診為濕性老年性黃斑部病變，且眼底已出現出血及積水現象。所幸及早發現並接受治療，避免病情進一步惡化。

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黃斑部病變不痛不癢 視線扭曲就是警訊

亞東醫院眼科部陳韻如醫師表示，黃斑部病變初期往往不痛不癢，容易被誤認為正常老化而延誤就醫。若出現視線模糊、影像扭曲、閱讀困難，或視野中央出現黑影等症狀，都應提高警覺，儘早接受專業檢查。

OCT檢查助早期發現 掌握治療黃金時間

眼科部陳芳婷醫師指出，眼底光學斷層掃描（OCT）是診斷黃斑部病變的重要工具，能以非侵入性的方式清楚呈現視網膜結構變化，如同替眼底進行高解析度掃描，有助於及早發現病灶，把握治療黃金時機。

規律治療與追蹤 有助維持視力品質

確診黃斑部病變後，許多患者最擔心視力持續惡化，甚至面臨失明風險。亞東醫院眼科部主任王嘉康醫師表示，隨著醫療技術進步，目前已有眼內注射抗血管新生藥物等治療方式，可有效控制病情發展。只要及早發現並配合規律追蹤與治療，多數患者都能維持良好視力，部分患者甚至有機會改善視覺功能。

日常護眼不能少 自我檢測有助早發現

除了積極治療外，日常保健也不可忽視。眼科部許詠瑞醫師提醒，民眾應避免吸菸、外出配戴具抗UV功能的太陽眼鏡，並養成均衡飲食習慣，多攝取深綠色蔬菜等富含葉黃素的食物。此外，也可利用阿姆斯勒方格表進行居家自我檢測，若發現線條扭曲、缺角變形或視野中央出現黑影，應儘速就醫檢查。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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