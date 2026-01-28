手機定位找女兒驚見人在驗屍間！美國媽崩潰

▲美國一名母親因聯絡不上女兒，試圖透過手機定位查看女兒的位置，不料，竟發現手機定位顯示女兒人在驗屍間，讓媽媽好崩潰。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

[NOWnews今日新聞] 這真是世界上所有媽媽的噩夢！美國一名母親因聯絡不上女兒，試圖透過手機定位查看女兒的位置，不料，竟發現手機定位顯示女兒人在拉斯維加斯的驗屍官辦公室內，原來幾小時前女兒不幸因車禍離世。更讓這位媽媽難以接受的是，肇事者已經被遣返，可能不會遭到美國法律制裁，讓媽媽相當難以接受。

根據《People》報導，這位悲傷的母親切莉（Cheri Brown）向外界分享個人的心碎故事，去年6月19日，切莉聯絡不上33歲護理師女兒安柏（Amber Brown），找了幾個小時依舊沒有消息，於是透過手機定位查看女兒的位置，不料竟發現女兒人在驗屍官辦公室。

切莉表示，「我當時徹底崩潰了」，瘋狂打電話給各相關單位，想要搞清楚發生什麼事。

原來就在當天下午，安柏過馬路時遭到37歲男子梅里達（Angel Franco Merida）開車闖紅燈撞倒，送醫後宣告不治。梅里達當場遭到警方逮捕，當時車上還有另一位14歲男童，男童並未在事故中受傷。

而更讓切莉無法接受的是，梅里達被捕後以5萬美元保釋，隨後就遭移民和海關執法局（ICE）逮捕，由於梅里達是非法移民，沒有在美國居留的資格，立即被遣返回瓜地馬拉，儘管梅里達的車禍官司還沒有結束，梅里達還因為未出庭遭到地方法院簽發逮捕令，但實際上他人已經不在美國。

切莉強調，「這太可怕了，我認為應該把他引渡回來，他應該受到法律的制裁」。克拉克郡地方檢察官沃夫森（Steve Wolfson）表示，ICE並未就驅逐出境事宜通知他的辦公室，「他們趁我們還沒反應過來，就在我們眼皮底下把他抓走了」。對於切莉的不滿，沃夫森也認為她宛如被司法系統「背叛」了，「家屬以為肇事男正在那裡接受審判」，事實卻是人已經被遣返出境，案件基本已經不了了之。

