手機定位找女兒「竟在停屍間」 母獲噩耗崩潰：兇手被ICE遣返

美國一名母親透過手機定位尋找女兒，崩潰地得知女兒已被車撞死。示意圖，路透社資料照片



美國內華達州一名母親因無法與女兒取得聯繫，透過手機定位驚覺人在拉斯維加斯驗屍官辦公室，警方說明，數小時前女兒過馬路被撞，送醫搶救仍不治身亡。更令媽媽心碎的是，肇事者交保後被美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕，並遣返至瓜地馬拉，可能不會受到美國法律制裁。

根據《People》報導，這名母親雪莉（Cheri Brown）去年6月19日試圖聯繫33歲的女兒安柏（Amber Brown），但數小時後仍沒有回應，於是透過手機定位尋找女兒位置，結果卻顯示人在拉斯維加斯驗屍官辦公室。

廣告 廣告

「我當時整個人崩潰了」，雪莉說，為了搞清楚前因後果，她打了無數通電話，原來安柏過馬路時被闖紅燈的37歲男子梅里達（Angel Franco Merida）開車撞擊，送醫搶救仍宣告不治。梅里達當場被警方逮捕，他車上還有一名14歲的男童，並未受傷。

更讓雪莉無法接受的是，梅里達在接受訊問後以5萬美元交保，隨後遭美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕，因梅里達是非法移民，立即被遣返回瓜地馬拉。雪莉直言，「這太可怕了，應該把他引渡回來，讓他接受司法制裁。」

更多太報報導

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國

詐團郭台銘加好友傳訊「我也怕詐騙」 婦押上2間房產海虧2000萬

《中華一番》小當家要死了？輸掉「賭上性命對決」 作者超崩潰求助AI這件事