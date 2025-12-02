手機容量不足「LINE就佔200GB」！ 他刪群組資料秒當機：重開機3次也沒用

一名網友分享，他嘗試刪除LINE群組資料，手機卻當機長達3小時。（圖／報系資料照）

對許多台灣人來說，LINE是日常生活必備的APP之一，但要是用久了不清理，小心成為手機容量黑洞。就有一名網友分享，他原以為手機容量不足，是由於照片、影片過多，沒想到意外發現LINE竟佔用超過200GB，當他試著刪除群組資料時，手機卻幾乎癱瘓，只能被迫重裝APP才成功解決

這名網友在Threads發文表示，當時他想拿出手機拍照，突然跳出容量不足的通知，原本以為是影片、照片太多導致的，於是他花費大量時間刪檔案，結果還是沒有空出多少空間，直到他上網搜尋解決方法，才發現他的LINE居然佔了超過200GB。

原PO提到，他想到可以把LINE很少使用的資料刪掉，便試著按照網路教學影片處理，將一個佔36G的群組刪除，沒想到一按下刪除鍵，所有訊息都當機，「連我太太傳給我的照片都只會跳通知，不會顯示在訊息，就整個都不動了！過了3小時之後還是完全不動……重開機3次還是不動，好吧，我只好牙一咬，把LINE從主畫面移除。」

原PO說，他重新安裝LINE並登入後，發現群組社群全部都還在，所有訊息記錄保存到兩週前，記事本資料也都還在，「不幸中的大幸！就這樣，手機騰出了200G空間。」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「其實開常亮螢幕，開著LINE放著等就好了。它不動你也收不到新訊息，就是在LINE自己還在慢慢刪除舊訊息中，當然你那種佔用好幾十G的群組，這過程可能會以天來計算」、「LINE有備份機制，備份大小有限，所以重新安裝後恢復備份就可以達到你這篇的效果。記得要在設定裡設定備份」、「設定>訊息>緩存那邊按一下就好了」、「這種東西不意外，內建清理也有問題」。

也有人分享，「我曾經一口氣刪掉200多個聊天室，LINE直接當掉無法使用，我手機瘋狂發燙，整個晚上我都睡不著，一直用電風扇吹他，隔天起床還是沒有恢復原狀，但我怎麼樣都不可能刪掉他，後來過了快24小時才緩衝完」、「我上禮拜也做過一樣的事情，只是備份紀錄真的要開，不然只有2週的對話紀錄，清很多容量是真的」、「上次退一個群組，花了3小時才能正常使用，完全無法接聽電話，被客人唸的要死」。

還有人轉貼了一篇追星女子的教學文，文中寫道，因為LINE容易吃掉手機容量，只要點選LINE的設定>聊天>刪除資料，接著刪除自己想刪的內容，像是快取、照片、影片、語音訊息、其他檔案等，就可以釋放儲存空間，且不必擔心聊天紀錄會不見。

