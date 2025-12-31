手機就是車票！ 北捷、公車1/3起同步開放 QR 乘車碼、行動支付版圖再擴大

台北捷運宣布 QR 乘車碼 。（圖／TVBS）

台北捷運系統於1月3日起正式啟用行動支付功能，乘客只需使用手機上的電子支付APP掃描QR乘車碼即可進出站，免除攜帶實體悠遊卡或信用卡的不便。此次服務上線的業者包括17家金融機構及電子支付公司，而信用卡感應乘車功能則預計於7月全面開放。此外，iPhone用戶將可使用Apple Pay的「免解鎖黑屏過閘」功能，直接感應進站，公車系統也同步開放「交通乘車碼」QR Code支付，顯示台灣公共運輸正加速邁向無卡化時代。

iPhone用戶將可使用Apple Pay「免解鎖黑屏過閘」。（圖／TVBS）

台北捷運公司投入4.5億元，歷時兩年多完成117站近1400台閘門的全面汰換，正式開放手機支付進站服務。首波上線的QR Code乘車碼包括TWQR平台9家金融機構以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付等8家電子支付業者，但LINE Pay Money因系統開發與測試未完成，預計3月才會開放。台北捷運公司站務處副處長黃皇憲表示，信用卡感應乘車部分將由得標廠商台新銀行及國際卡組織分階段驗證，預計經過6個月的測試後，於7月開放所有國內外信用卡感應乘車。

七月起，iPhone用戶將可使用Apple Pay的「免解鎖黑屏過閘」功能，無需解鎖手機或打開螢幕，直接感應進站。而使用Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡的非蘋果手機用戶，仍需先解鎖手機才能感應進出。黃皇憲解釋，這是因為不同作業系統的功能差異所致，並非刻意限制使用，蘋果手機的快速模式設定是其獨特功能。

公車系統也將同步開放使用「交通乘車碼」QR Code支付，第一階段支援悠遊付、iPASS Money、iCash Pay、街口支付及全支付五家電子支付業者。北市公共運輸處綜合規劃科長劉國著特別提醒民眾，必須使用「交通乘車碼」掃碼，不能使用一般付款碼，否則將無法完成驗票與扣款。

公車同步開放使用「交通乘車碼」。（圖／TVBS）

陽明交通大學管理學院院長邱裕鈞認為，民眾已經習慣使用手機進行支付，將這個習慣延伸到搭乘公共交通工具是自然的發展，但需要一段時間來適應打開乘車碼的流程。他進一步指出，無卡化是不可逆的趨勢，未來公共運輸將更著重個人行為資料整合，結合支付、移動與生活服務，尤其隨著AI技術的發展，可為個人旅運行為提供更好的診斷和建議。

隨著行動支付的普及，全台三大捷運系統陸續推出QR Code乘車功能，高雄捷運早在2021年就已上線，台中捷運自2024年開放，而北捷雖因系統複雜、客流量大而起步較慢，但如今也全面啟用，大眾運輸的支付體驗已成為衡量城市現代化的重要指標。

