手機就是車票 雙北公車和北捷1/3起開放掃碼搭車

雙北世區公車及臺北捷運1/3起同步開放持交通乘車碼（QR Code）搭車

北捷提醒旅客使用QR乘車碼搭車，乘車碼不是付款碼

市區公車交通乘車碼服務開放5家電子支付

為提升公共運輸支付便利性，雙北市區公車及臺北捷運從今(115)年1月3日起，全面開放使用「交通乘車碼」（QRCode）搭車，民眾只需打開手機電子支付APP的「交通乘車碼」功能，就能輕鬆掃碼上下車或進出站。

臺北市公共運輸處綜合規劃科科長劉國著表示，「交通乘車碼」目前開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付，民眾只要持1支手機，就可通達雙北地區各大公共運輸節點。民眾要記得事先儲值電子支付內的錢包，在乘車時打開交通乘車碼，支付方式原則上和悠遊卡相同，搭公車上下車、捷運進出站時都要掃碼。

劉國著科長並提醒，在各家電子支付業者的APP裡，交通乘車碼部分跟支付碼分屬不同的QRCode，民眾在搭車時要開啟APP裡的乘車碼或是交通碼。使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」搭乘公車及捷運，仍可享有現行的捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及臺北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式才能享有優惠。

臺北捷運公司表示，為加快通行速度，旅客抵達閘門前，請先打開App選擇「QR乘車碼」，適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度、對準感應鏡頭、並跟鏡頭保持適當距離。將手機「QR乘車碼」對準閘門QR視窗，感應後通過閘門，車資將從電子支付帳戶扣款。乘客進站前帳戶餘額如果為負值時，無法進站搭乘，若出站前帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。

臺北市公共運輸處表示，從1月3日起同步調整臺北市敬老卡及愛心悠遊卡使用方式，針對持卡人搭乘以免費點數搭乘雙北市公車，新增「餘點扣盡」機制。例如，臺北市愛心卡搭乘公車每段票價為8元，若當月免費點數尚剩7點，系統將自動判讀扣除免費點數7點及儲值金1元，以補足票價差額，讓免費點數能夠完整使用。