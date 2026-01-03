手機就是車票！ 雙北捷運今起開放刷QR乘車碼搭乘

台北市 / 綜合報導

科技時代，電子支付很方便，現在雙北捷運也能用！今(3)日首日開放使用乘車碼，根據北捷統計，截至上午九點半，捷運系統運量14.5萬，當中547人次，約0.4%的人用QR乘車碼，預估未來使用量可能會落在1到2%；有旅客第一天就使用新功能，認為電子支付更方便，進站時一度卡關，也表示可能需要先開好APP再進站。

過去有悠遊卡一卡在手，要搭捷運公車不用愁，但現在乘客有了新選擇，只要手機在身邊，不用翻包找卡片就算沒帶也沒關係，QR乘車碼對準閘門掃碼區，手機就是你的車票，雙北捷運多元支付乘車，今(3)日首日上線有乘客嘗試使用，不過有些人進站時卻卡關。

廣告 廣告

使用乘車碼民眾說：「過來就有先把我本身APP先打開，可是剛剛就不行，就換別的試看看，捷徑在畫面上或什麼的，可能操作比較方便，那OK啊，因為滿方便的，大家都電子支付滿多的。」

使用乘車碼民眾說：「高雄其實滿早就可以用乘車碼這個東西，台北市今天上線，就想說就使用看看，一支手機就可以去支付，你就不用擔心卡片會掉怎麼樣，手機要掉很麻煩，應該不容易吧。」

北捷統計今(3)日截至上午九點半，捷運系統運量14.5萬，當中使用QR乘車碼547人次占0.4%，而信用卡則有94人次約0.1%。北捷站務處副處長黃皇憲說：「觀察目前的使用量，還算符合預期，同業針對每個支付工具的使用量，大概是在1%到2%左右，我們預估可能也是會落在這個範圍。」

北捷站務處副處長黃皇憲VS.記者說：「(信用卡部分現在只有台新開放)，(不少外國人是拿他們國外的VISA卡)，(剛剛想嗶都嗶不了)，這個我們會再內部再討論一下，跟台新銀行這邊來做個溝通。」

北捷目前開放有17家業者QR乘車碼搭車，至於信用卡則預計7月才會全面開放國內外信用卡，多元支付讓民眾搭車有更多選擇，為生活增添便利性。

原始連結







更多華視新聞報導

雙北公車.捷運免帶悠遊卡！ 1/3起可手機掃碼

LINE Pay Money電支12/3上線 3步驟開通服務

雙北市區公車1/3起開放QR乘車碼搭車 1手機輕鬆通達雙北地區

