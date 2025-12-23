手機就是通行證！新北推廣行動自然人憑證 數位轉型從公務開始 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】免插卡時代來臨，手機就是通行證！為提升公務人員對數位身分服務運用能力，新北市政府民政局於12月23日辦理「推廣行動自然人憑證及現場實作說明會」，協助各局處員工完成行動自然人憑證相關設定，由公務開始數位轉型，強化服務效率。

民政局表示，本次說明會以「綁定行動自然人憑證，數位生活好幫手」為核心，協助市府同仁將實體自然人憑證綁定至行動裝置APP (手機或平板)，藉此鼓勵市府同仁熟悉並善用政府數位服務。行動自然人憑證可應用於線上申辦、公務系統登入等，提升市府同仁行政效率，並深化數位政府服務基礎。

廣告 廣告

說明會透過現場實作方式，完成行動自然人憑證APP綁定，並同步操作戶政服務線上申請電子戶籍謄本。行動自然人憑證免插實體卡，大幅增加便利性，運用範圍日益廣泛，除了市府行政及公文系統外，生活中稅務、健保、金融以及護照過期重新申辦等皆可使用行動自然人憑證認證身分。

民政局長林耀長表示，因場地及時間限制，本次說明會約有1200名市府同仁參加。為使本活動更有延續力，民政局繼續推廣行動自然人憑證的多元應用，製作自然人憑證應用圖卡，發布於新北民政保平安臉書粉絲團；同時蒐集使用者回饋，統計同仁在實作後最常遇到的問題，作為未來推廣活動的參考。新北市教你一機在手，輕鬆搞定報稅、申請電子謄本，還能應用270項線上服務，開始體驗數位新生活。