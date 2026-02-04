手機市場飽和？童子賢妙喻「老樹發新芽」 、AI注入活水將再創高峰

財經中心／師瑞德報導

台灣玉山科技協會舉行歲末晚宴，理事長童子賢與國科會主委吳誠文同台聚焦產業關鍵。吳誠文證實台美關稅談判達成15%互惠稅率共識，強調美方高度尊重台灣半導體實力，談判旨在讓台灣更安全。童子賢則指出全球AI已進入獲利正向循環，台灣地位不可或缺，並呼籲將國內充沛的閒置資金從短線炒作轉化為長期產業動能，更看好AI應用將助智慧手機市場「老樹發新芽」。（圖／記者師瑞德攝影）

台灣玉山科技協會於今（5）日晚間舉行2026歲末晚宴，現場匯聚科技與金融界重量級領袖。理事長童子賢與國科會主委吳誠文分別針對全球AI趨勢、台灣資本市場動向以及剛落幕的台美關稅談判發表重要談話。童子賢除強調台灣在AI浪潮中的關鍵地位外，更深入剖析台灣長期面臨的資金去化問題，並對智慧型手機市場的未來提出獨到見解。

童子賢談AI：從萌芽邁向成熟 台灣是全球「脫不開的合作夥伴」

針對全球AI發展，童子賢在會前受訪時指出，從ChatGPT 3.5帶動的生成式AI浪潮，已從單純的科技話題演變為舉世皆然的全民熱潮。他觀察到，今年是一個重要的年份，AI產業已從幾年前的萌芽階段邁向成熟，運算能力一代比一代強大。更重要的是，現在越來越多參與AI的企業「開始賺到錢」，這代表產業已進入良性的正向循環。童子賢堅信，AI將無所不在地促進現代文明的效率與便利，而在這波全球發展中，「世界在發展AI時都少不了，也脫不開台灣這一個合作夥伴」。

憂心數十兆資金淪「爛頭寸」 籲轉化為未來10年產業動能

話鋒一轉，童子賢針對台灣的經濟體質提出深刻觀察。他直言，對於台灣投資動能的憂慮並非始於今日，早在賴清德總統擔任行政院長時期（約2017年），他就曾建言關注台灣鉅額的超額儲蓄問題。童子賢分析，台灣過去幾年的GDP中，有高達15%至18%屬於「不投資也不消費」的閒置資金（俗稱爛頭寸），反觀南韓通常控制在3%以下。

童子賢示警，當這數十兆的壽險與民間資金苦無去處，往往會流向股市與房市進行短線炒作，造成資產價格不合理的飆漲與動盪。他期許這股充沛的資金能被有效引導，從短期的投機轉化為長期的產業投資動力，為台灣未來10年、15年的經濟發展奠定更上層樓的基礎。

手機市場飽和？童子賢喻「老樹發新芽」 AI將成新轉折點

面對外界擔憂今年智慧型手機需求疲弱，童子賢以長週期的產業觀點分析，智慧型手機自2007年iPhone問世以來，已盤據科技盟主寶座長達16年，歐美日等高度發展國家早已人手一機，市場飽和是必然現象，未來的量能成長將主要來自開發中國家。

但他並未看淡後市，反而以筆電（NB）為例指出，筆電曾一度被認為是夕陽產業，卻因電競與挖礦熱潮而兩度翻紅。童子賢認為，科技產品往往會有「老樹發新枝、發新芽」的現象，若智慧型手機未來能與AI應用深度結合，找到新的消費者痛點，極有機會迎來新的成長轉折點。

玉山精神「上善若水」 以柔軟身段應對國際局勢

在晚宴致詞中，童子賢引用玉山科技協會「海納百川、有容乃大」的精神，呼應當前的國際局勢。他指出，面對2025年以來的國際政治與產業變局，台灣採取了「上善若水」的態度，如同水一般保持柔軟、彈性且具滲透力，避免採取剛硬的對抗（剛則易摧），這也是台灣能在複雜的國際談判中，持續服務世界並維持繁榮的關鍵心法。

吳誠文揭密談判：美方盼台助其重建製造業 這是雙贏

國科會主委吳誠文則在致詞時，主動向在場企業領袖報告台美關稅談判的最新成果。他確認台美已達成核心共識：對等關稅調降為15%且不疊加，半導體及衍生產品取得最優惠待遇（232關稅豁免）。

吳誠文透露，談判過程相當折磨且細膩，並非如外界想像由美方單方面指定數字就簽字，而是逐項檢視。他強調，正因為台灣掌握全球九成以上的先進半導體製造實力，美國對台灣展現了高度尊重。「這場談判其實是在討論如何讓台灣更安全，」吳誠文指出，美方理解台灣產業無法一夕移轉，但也希望台灣協助美國重建製造業實力。他認為這是難得的機會，台灣可藉此擴充產業版圖，創造台美雙贏。

針對供應鏈中小企業赴美投資的困難，吳誠文也坦言，中小企業在應對美國複雜的聯邦與地方法規時面臨巨大挑戰，行政院已意識到此問題，將積極研擬對策，協助台灣的「螞蟻雄兵」順利在美國落地生根。

