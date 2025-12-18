手機成癮恐傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意





大腦可能因為滑手機出現「失智症」 ! 日本媒體和電視節目都曾針對「手機失智症」的原因，做出相關警示報導，專家指出這是因為大量資訊導致大腦過度疲勞，進而出現想不起來「危害健康」的狀態！

「手機失智症」有年輕化趨勢？

日本TBS電視台節目《Nスタ》曾邀請專家解析「手機失智症」的原因，節目指出這種狀況與一般「神經退化」引起的失智症不相同，尤其漫無目的滑手機可能導致大腦資訊量過載，最終讓大腦無法提取資訊（出現想不起來同事名字、晚餐內容等）。



《TBS NEWS DIG》則報導，金町站前腦神經內科院長內野勝行，在日本開設了「智慧型手機失智症」門診，他解釋，智慧型手機失智症並非正式病名，亦非疾病，而是指過度使用智慧型手機等數位設備，造成認知功能等下降的症狀。內野勝行醫師強調，這不是一種疾病，而是海馬體過度運作導致疲勞的狀態，只要讓大腦好好休息，並正確使用手機，是可以恢復的。

「手機失智症」有哪些徵兆?

胸腔病院病房林秀琪護理師也曾分享相關衛教資訊，文中引用日本媒體報導，手機成癮所引發的「手機失智症」，也稱作「數位失智症」。當中也引述《日本產經新聞 》指出，臨床醫師發現，近年因為長時間使用手機而造成的失智症個案有「年輕化」趨勢。

林秀琪護理師進一步解釋「手機失智症」症狀與失智症相似，發生原因為使用手機等電子機器時，會降低腦部血液流動，並增加前額葉負荷，因而降低腦部機能，恐與大腦吸收過量資訊對腦部造成負荷過多、導致大腦過勞。若有以下生活習慣跟行為，只要符合其中5項以上，可能是數位失智的高風險群：

有空就習慣地滑手機（深怕與社會脫軌，產生資訊焦慮症）。

習慣用手機拍下要記的內容（用手機拍下內容，很少會再查看，拍下的內容其實會減少腦部將資訊深層處理）。

連爸爸媽媽（重要的人）手機號碼都記不住。

想不起有些字怎麼寫。

不懂的事都上網查，卻記不住查過的內容。

沒有手機的走不回出發地點。

看到熟悉面孔，想不起名字。

注意力不集中，容易犯低級錯誤。

大腦跟身體都處於疲勞狀態：身體大腦處於多工狀態，大腦無法好好地休息，可能導致失眠焦慮的現代病，生理和心理交互影響。

5招預防手機失智症

專家建議「5招預防手機失智症」：

設定適當休息時間， 睡前不滑手機：不干擾睡眠時間（黃金睡眠時間是晚上11點到早上6點）。

設定不使用手機的規則：上廁所、走路、睡前1小時不滑手機。

限制馬上搜尋網路的時間：查找資訊前先花時間用頭腦思考。

適度運動：運動可以增加腦部活化，有益腦部內分泌增加，例如多巴胺、血清素、新腎上腺素、腦內啡的分泌等，也可以讓腦部清除一些壓力賀爾蒙。

參與戶外活動。

「病識感」很重要

此外，精神科醫師楊聰財針對手機失智症，提醒可透過現今常用來評估認知功能的工具「簡易心智量表（Mini-Mental State Examination，簡稱MMSE）」5大方向，初步幫助快速評估是否有初期認知功能障礙，包括評估定向感、記憶力、注意力與計算力、言語能力、視覺空間能力，若發現分數落入輕度認知障礙區間、以及自己或親友的認知功能出現警訊，建議盡快找專業醫師進一步確認，及早發現及早治療，才能避免惡化造成真正失智症的發生

