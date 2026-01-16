手機掃碼搭車 桃園市區客運啟用QR Code支付

為提升市民搭乘公車的便利性，自115年1月起，桃園市所有市區客運路線正式啟用「交通乘車碼（QR Code）」第一階段服務。民眾只要使用手機開啟電子支付錢包App，產生交通乘車碼（QR Code），於上下車時掃描驗票機，即可完成搭乘與扣款，免除攜帶實體票證或零錢的不便。（圖／桃園市交通局）

為提升市民搭乘公車的便利性，自115年1月起，桃園市所有市區客運路線正式啟用「交通乘車碼（QR Code）」第一階段服務。民眾只要使用手機開啟電子支付錢包App，產生交通乘車碼（QR Code），於上下車時掃描驗票機，即可完成搭乘與扣款，免除攜帶實體票證或零錢的不便。

桃園市交通局局長張新福表示，本次為第一階段交通乘車碼（QR Code）服務，設定為悠遊付、iPASS MONEY 及 icash Pay等3家電子支付工具掃碼搭乘桃園所有市區客運路線。只要一支手機，即可搭乘桃園市區公車，讓公共運輸支付方式更加多元、彈性。本市市區客運路線無論是大型公車或九人座桃小巴等車輛均已完成相關設備建置，可支援交通乘車碼（QR Code）掃描服務，確保整體營運順利。

張新福進一步說明，第一階段交通乘車碼（QR Code）依現行里程計費制度計費支付車資，並以全票進行扣款，而65歲以上年長者則以半票扣款。民眾使用交通乘車碼（QR Code）搭車時，與現行使用實體電子票證卡的方式相同，須於上、下車各掃描一次，驗票機顯示交易成功即代表扣款完成，無須等待手機畫面顯示，以免影響上下車動線。

交通局未來將配合桃園市民卡2.0 APP開發推動，推動第二階段服務，整合本市市民卡既有乘車優惠（例如基本里程買一送一、捷運轉乘優惠等）機制，逐步擴充交通乘車碼（QR Code）適用票別與優惠內容，朝向「一支手機整合公共運輸服務」的目標邁進。相關優惠方案及實施時程，將於系統整合完成後另行公告。

