手機掉水溝急求助！ 清水清潔隊班長「自製神器」成功救援

台中市清水區清潔隊日前展現臨場應變與熱心助人的精神，成功協助民眾從水溝中取回遺失手機。清潔隊班長黃孟仁急中生智，自製簡易撈取工具完成救援任務，過程中更意外發現求助民眾竟是25年前的軍中同袍，溫暖舉動獲得民眾高度肯定。

中市清水區清潔隊急中生智-自製工具熱心救援民眾手機。（圖／ 台中市政府環境保護局 ）

這起暖心救援發生在12月11日上午9時30分左右，一對白姓夫妻神色慌張地來到清水區清潔隊求助，表示在載小孩上學途中，手機不慎滑落至水溝內。清潔隊得知後，立即隨同夫妻前往南華路現場查看狀況，並設法協助取回掉落物品。

清潔隊班長黃孟仁抵達現場後，發現南華路水溝邊緣已以水泥封住，溝蓋縫隙狹小，一般工具難以伸入夾取。面對困境，黃班長靈機一動，立即返回清潔隊，將平時用於清除違規廣告的伸縮桿前端刀片暫時拆除，改以鐵線繞成圓圈，自製成簡易撈取工具。經過耐心操作，成功將卡在溝內的手機撈起，所幸手機並未受損，順利物歸原主。

溝蓋縫隙狹小且一時無法開蓋，黃班長急中生智自製工具撈取。（圖／ 台中市政府環境保護局）

黃班長以鐵線繞圈自製手機救援工具。（圖／ 台中市政府環境保護局）

白姓夫妻對清潔隊的即時協助深表感謝，事後白先生更驚喜發現，黃班長竟是25年前一同接受新兵訓練的軍中同袍，意外的重逢讓雙方又驚又喜，直呼「真的太有緣分了」。黃班長也分享，12月初才剛協助一名女士從水溝中找回鑰匙，沒想到短短幾天內再度遇到類似狀況，只要民眾有需要、能力所及，他都願意第一時間伸出援手，這次巧遇老同袍更讓人倍感溫馨。

台中市環保局長吳盛忠表示，清潔隊員不怕髒、不怕臭、不怕困難，日復一日守護城市環境，也能靈活運用工具協助民眾解決生活中的突發狀況，展現公務人員為民服務的溫度。環保局各區清潔隊也將持續加強側溝巡檢與清理作業，維持排水順暢，同時呼籲民眾切勿將廢棄物或油污直接排入水溝，以免造成阻塞。

若民眾發現排水溝阻塞或有相關協助需求，可透過「台中市民一碼通」撥打1999，或直接洽詢各區清潔隊，共同維護乾淨、安全的生活環境。

