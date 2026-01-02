手機換SIM卡要提證明？ 黃健豪：新政擾民、限制自由

國民黨立委黃健豪。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，民眾申請更換或補發SIM卡時，應說明申請原因與目的，並提供證明資料接受審核。國民黨立委黃健豪批評，NCC新政擾民，嚴重影響民眾生活。

黃健豪表示，真正要打詐是落實KYC實名制，讓每一支號碼都有能回溯的自然人或法人，而不是在失效的SIM卡上做文章，推史上最嚴格的換補SIM卡措施，讓民眾連手機門號都不能自由更換。

黃健豪指出，未來民眾要換新SIM卡須出示舊卡，否則就要先報案取得遺失證明；若是中獎或親友餽贈要換eSIM卡，也需有購買證明，連換手機門號都須附證明符合「換回原號」、「無法註冊」或「騷擾」3條件，限制民眾自由。

黃健豪質疑，SIM卡一旦換新卡，舊卡就自然失效，何必再多此一舉要證明？ NCC還狡辯不是要報案證明，只要民眾提供切結書或生物特徵給電信業者審核，但電信業者如何審核民眾切結書？

黃健豪也提到，一般民眾更名，都還有好幾種因素可以申請，NCC針對更換手機門號，卻要求只能換回原號、無法註冊或被騷擾情況下才能換號，其中騷擾如何認定？

