手機搭車開跑！雙北捷運公車明起掃碼通 5大支付還享優惠

雙北市區公車、台北捷運從明天起，全面開放民眾使用5家電子支付的「交通乘車碼」QR Code 掃碼搭車。（台北捷運提供／張珈瑄台北傳真）

雙北市區公車、台北捷運從明天起，全面開放民眾使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付，共5家電子支付的「交通乘車碼」QR Code 掃碼搭車；北捷另開放12家業者QR乘車碼搭乘捷運，其中使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」仍可享轉乘優惠；另 LINE Pay Money因系統開發測試尚未完成，預計暫定3月開放使用。

北捷指出，3日起開放17家業者QR乘車碼乘車，包含TWQR平台的9家金融機構，台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司，及8家電子支付業者悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈＋PAY、台新Pay，旅客可依個人習慣選擇使用。

北捷另開放12家業者QR乘車碼搭乘捷運，其中使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」仍可享轉乘優惠。（台北捷運提供／張珈瑄台北傳真）

北捷表示，使用QR乘車碼搭乘台北捷運，同享北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶，如使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算；至於LINE Pay Money，因系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。

此外，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付5家業者，支援QR乘車碼搭乘雙北市聯營公車；其中配合北市公共運輸處規畫，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等3家業者可享公車與捷運轉乘優惠，若有轉乘需求建議優先使用。

另為歡慶QR乘車碼上線，北捷與17家支付業者自1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」，期間使用乘車碼搭乘台北捷運，每月可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額；此外，北捷會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

北捷說，1月3日起由得標廠商台新銀行所發行的VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡，做6個月的上線使用測試。另持台新銀行信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡的旅客，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行，預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP 免解鎖、快速感應過閘功能。

北捷表示，旅客依需求選擇下載電子支付App，更新至最新版，完成銀行帳戶連結並儲值，開通「乘車碼」功能，確認帳戶中有足夠金額；另為加快通行速度，請先打開App選擇「QR乘車碼」非「付款碼」，適度調高手機螢幕亮度，對準感應鏡頭。

有關信用卡感應區位置，北捷參考衛福部公布的國人平均身高統計，男性約170公分、女性約160公分，並依支付工具特性配置。QR乘車碼感應區設置於上方，以利旅客對準；信用卡感應區則以60度夾角配置於下方，以避免蘋果手機於使用QR乘車碼時被手機信用卡跳出來干擾的情形。

