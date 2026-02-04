手機收到「這類信件」別點開！他見內容嚇到找客服，170萬元瞬間蒸發

隨著網路購物日益普及，詐騙集團也不斷翻新手法，利用民眾對個資外洩的恐慌心理進行詐騙。內政部「打詐儀表板」近日公布一起詐騙案例，受害者因收到不明購物通知郵件，擔心個資遭盜用而點擊郵件內的客服連結，結果在詐騙集團層層話術引導下，短時間內被騙走170萬元，提醒民眾務必提高警覺。

假購物信件引誘上鉤

內政部「打詐儀表板」分享，一名民眾某天突然收到一封寄件人為「sun陽光商城-訂單已完成」的電子郵件，信件內容顯示她已成功購買商品，並附上詳細購物明細，總金額高達三萬多元。由於她從未在該商城消費，感到相當困惑，便點擊了郵件中的「問題回報」按鈕，隨即被導向一個客服LINE帳號。

詐騙話術威脅恐嚇

受害者向LINE客服說明自己並未下單購物，但對方堅稱她確實有訂購紀錄，並表示可能是個資外洩遭他人冒用。客服還進一步施壓，聲稱廠商已經出貨，若要取消訂單不僅需支付10倍違約金，還會產生信用問題，廠商將採取法律行動。

假經理出面誘騙轉帳驗證

面對這些威脅言詞，受害者開始感到緊張不安。詐騙集團接著安排另一人扮演經理角色，表示已與廠商協調同意取消訂單，但為避免後續風險與麻煩，需要配合進行身分驗證，接著就開始指導受害者操作銀行轉帳，聲稱這是為了防止帳戶出現異常狀況的必要程序。

察覺異常已損失170萬元

整個過程中，受害者多次轉帳，對方都保證當天就會將款項退回，直到詐騙集團特別交代「暫時不要開啟網路銀行」，並要他移動到安靜的地方，受害者才開始察覺事有蹊蹺，立即掛斷電話並撥打165反詐騙專線，這時才發現自己確實遭到詐騙，扣除詐騙集團初期為取信而退回的小額款項，實際損失金額超過170萬元。

防詐４招保護財產安全

「打詐儀表板」提醒民眾謹記以下防詐要點：

１、收到可疑郵件時，應先確認寄件者的電子郵件地址是否為官方正確網址，避免誤點假網站連結。

２、任何要求操作驗證、解除設定的指示都是詐騙手法，千萬不要理會或配合操作。

３、絕對不要在來路不明的網站輸入個人資料、信用卡號碼或銀行帳戶資訊。

４、ATM及網路銀行都沒有轉帳驗證功能，切勿相信此類說詞。

▲看到可疑郵件、連結，不要隨意點擊或透露個資，以免被騙錢。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

