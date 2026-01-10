手機放家中被偷 聰明情侶靠一招尋回 小偷嚇死

近日一對情侶半夜在家整理東西時沒將大門關上，結果男友突然找不到手機，查看監視器才發現，竟有外人趁他們不注意時闖進家中偷走手機，幸好兩人使用的是iPhone手機，馬上使用手機內建的「尋找」功能進行定位，並遠端操控手機播放聲音，讓小偷嚇到把手機遺棄在小巷子，最終在警方協助下順利把東西找回。

一對情侶昨（9）日在IG、Threads分享一段影片，只見兩人半夜3點在家中整理東西時沒將大門關上，竟有小偷趁著兩人忙碌時闖入，將男友放在桌上的手機偷走，事後兩人苦尋不到手機，查看監視器才驚覺有外人闖入，第一時間報警。

原PO指出，他們使用的是iPhone手機，有提前在內建的「尋找」功能將裝置都加入，兩人也有互相分享位置內容，雖然如此一來所在位置都會被另一半看到，但好處是東西遺失時，可以透過定位功能把東西找回來。

原PO透露，她透過該功能將男友手機鎖上，還不斷讓手機播放聲音，最後手機定位在一個小巷子後方不動，她猜測小偷可能是因為聲響的關係將手機遺棄，在警方陪同下趕到現場，成功將手機尋回，她也提醒「大家真的要更注意自己的人身安全，不要以為治安很好」。

網友則說「大搖大擺走進來欸，真的超扯的」、「那一整袋感覺都是贓物」、「我也有用這功能，但最後手機沒找回來，現在顯示在越南」、「三星的find也是類似功能，曾經靠這個把耳機找回來」、「Google服務裡面的『尋找中心』也很好用，也能播放聲音」。

