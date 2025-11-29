手機故障掀大騷動 失聯男見門外陣仗瞬間石化

▲由於聯繫不上愛子，心急如焚的父母直奔兒子的租屋處確認狀況。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】一名在臺中工作的黃姓男子（92年次）日前突然失聯，雙親因聯繫不上寶貝兒子，心急如焚地從埔里直奔臺中租屋處確認安危，警方也在獲報後陪同前往查看。最終在男子前來開門的瞬間，黃母見到愛子平安無事，緊繃情緒瞬間鬆懈，忍不住熱淚盈眶，原來男子因手機故障無法與家人聯繫，才意外引發這場虛驚。

臺中市政府警察局第三分局健康派出所於日前下午4時許，接獲一對來自埔里的黃姓夫婦前來求助，夫妻倆焦急地表示，他們在臺中工作的兒子於南區工學路附近一處大樓租屋，平時總會與家中保持聯繫，但從前一晚起卻遲遲未如往常報平安。家人輪番撥打電話都無法聯絡上，儘管兒子平日有運動習慣、身體狀況良好，但近日早晚溫差大，加上無法取得聯繫，更令他們憂心不已，便從埔里趕赴臺中，希望親眼確認愛子的狀況。

由於社區警衛基於職責無法讓非住戶隨意進入，他們遂前往派出所請求警方協助，巡佐林紀韶、警員林欣增隨即陪同夫妻倆趕往現場。社區警衛也證實，黃姓男子前一晚確實已返家，讓原本就心急如焚的父母更加緊張。

一行人抱著忐忑心情抵達租屋處敲門，經過度秒如年地等待，終於盼到房門緩緩開啟。見到兒子站在門口的瞬間，黃母懸著的心終於放下，激動喊出：「弟弟！」隨後更是情緒激動得忍不住落淚。而男子見到門外的陣仗，同樣嚇了一大跳，原來，他的手機突然故障，無法接聽及撥打電話，也未嘗試透過其他方式聯繫家人，對於造成這場騷動也顯得十分不好意思。

警方呼籲，親情是最深的牽掛，建議家中成員都可建立最基本的聯絡方式，例如固定報平安、確認手機通訊是否正常運作，避免因設備故障或訊息延遲造成不必要的緊張與誤會。若家屬長時間無法聯絡親人，請務必保持冷靜，可先聯繫友人、房東或管理員協助查看，必要時向警方報案求助；警方也會在不影響個人隱私安全前提下，盡力協助確認狀況，共同守護每一份家人的牽掛與平安。（照片記者鄭瑞芳翻攝）