手機時間停在2022年！張文擁5件3C產品 數位足跡待破解

警方在張文下榻旅館、台北租屋處以及桃園楊梅住處查獲2台平板電腦、2台筆記型電腦及1支手機等5件電子設備，其中手機處於飛航模式，畫面顯示的時間停留在2022年。

蘋果手機僅剩36%電力，處於飛航模式，畫面顯示的時間停留在2022年3月16日中午12時19分。（圖／翻攝畫面）

台北捷運台北車站、中山站19日發生恐怖攻擊事件，造成3死11傷，27歲兇嫌張文犯案後墜樓身亡。案發後，北市警方分別在張文下榻的千慧旅館、台北市租屋處及桃園楊梅住處等3處地點進行搜索，查扣多項電子設備。

誠品南西店旁商旅留下的iPad尚未破解。（圖／翻攝畫面）

在旅館房間內，警方發現張文遺留的2台平板電腦，內部存有3張地圖，分別標示縱火地點及逃離路線、捷運台北車站犯案地點、南西誠品商圈等關鍵位置。桃園楊梅住處則查獲1支蘋果手機及1台輕薄型筆電，該手機電力僅剩36%，被發現時處於飛航模式，畫面顯示的時間停留在2022年3月16日中午12時19分。

張文於台北租屋處燒毀的電競筆電。（圖／警方提供）

台北租屋處查獲的ROG電競筆電已被燒毀，作業系統為Windows 11，市價約落在新台幣9萬至12萬元之間。警方指出，張文疑似在犯案前將該筆電焚毀，雖外觀受損嚴重，但硬碟並未完全毀壞。由於該機型採用Windows「BitLocker」數位加密技術，當硬碟脫離原始主機板後，必須輸入48位數的修復金鑰才能存取其中資料，警方目前除了請求筆電原廠華碩及微軟協助外，也將使用暴力破解方式進行鑑識。

張文誠品南西店旁商旅留下的三星平板。（圖／翻攝畫面）

警方表示，近日持續針對查扣的電子設備進行鑑識，並進一步解析內容，希望能從中找出張文的犯案動機、計畫過程或與他人聯繫的相關資料，以還原整起恐怖攻擊事件的全貌。調查人員也同步追查張文的金流、背景、家人等相關情資，盼能釐清案件疑點。

