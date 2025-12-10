手機會偷聽是真？《玩命中繼站》神預言 「老式轉接」躲避無所不在的監控

《玩命中繼站》帶領觀眾一窺吹哨者與大企業對抗的世界，孤立無援的吹哨者只能透過「中繼服務」聯繫中間人。車庫娛樂提供

由《捍衛任務》團隊全新打造、《赴湯蹈火》動作名導大衛麥肯錫的驚悚力作《玩命中繼站》（Relay）於多倫多國際影展播映後，權威影評網站「爛番茄」給予影評和觀眾的雙重新鮮認證，外媒盛讚其「引人入勝」、「節奏明快，讓人欲罷不能」。

《玩命中繼站》帶領觀眾一窺吹哨者與大企業對抗的世界。當孤立無援的吹哨者只能透過「中繼服務」聯繫中間人，一場充滿祕密、背叛和緊張感的貓捉老鼠遊戲即將展開。片中里茲阿邁德（Riz Ahmed）和莉莉詹姆斯（Lily James）以內斂演技引起巨大迴響。

山姆沃辛頓擔任關鍵反派 麥肯錫風格獲卡司高度讚譽

《玩命中繼站》除了男女主角里茲阿邁德和莉莉詹姆斯外，還網羅了山姆沃辛頓（Sam Worthington）擔任關鍵反派。沃辛頓透露他一看到導演是大衛麥肯錫就點頭加入，兩人曾合作過影集《天堂的旗幟下》，已培養出好默契。

沃辛頓對導演麥肯錫的風格及劇本讚譽有加，也表示自己一直以來都很欣賞阿邁德和詹姆斯的演出，他感性表示，花了二十多年才弄清楚怎麼演戲，直到現在才有足夠的自信來表達，並認為自己很幸運，在不斷承擔風險的學習過程中，能持續走到現在。

復古溝通方式成戲劇衝突點 里茲阿邁德嚮往「脫離網路」生活

《玩命中繼站》片中一大重點是主角們的溝通方式，為了躲避數位網路時代無所不在的監控和追蹤，阿邁德飾演的艾許和詹姆斯飾演的莎拉使用聽障人士專用文字語音轉接系統聯絡，甚至還會通過郵局。

莉莉詹姆斯形容：「他們溝通的方式，用的是老式的轉接系統，這本身就是一種絕妙的復古。一旦手機被剝奪，人們自然而然地就會更加渴望聯繫，也更能製造戲劇衝突。」

山姆沃辛頓（Sam Worthington）在《玩命中繼站》中擔任關鍵反派。車庫娛樂提供

里茲阿邁德則樂見通訊手段返璞歸真，笑著坦白：「你難道不曾夢想著不用手機、脫離網絡，不再時刻在線嗎？現在不是我們駕馭手機，而是手機駕馭我們，對吧？」他認為脫離網路、與世隔絕的想法非常有趣。

演員為戲深入研究吹哨者 里茲阿邁德：拍攝過程就像走鋼索

里茲阿邁德回憶起拍攝日程時，略帶玩笑地嘆了口氣：「我們拍的是一部節奏很快的電影，一部充滿挑戰的電影，就像走鋼索一樣。」他表示十天裡有九天都是夜戲，工作節奏非常快，壓力也很大，最終都會呈現在電影裡。

為了塑造角色，里茲阿邁德做了大量的研究，去見了那些「冒著生命危險努力做正確事情」的吹哨者。他強調故事的立體感源自於細節、具體性以及嚴謹的研究，足以支撐故事本身。電影《玩命中繼站》將於12月12日全台上映。



