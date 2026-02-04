手機業務Q1將明顯下滑！AI成第二曲線 聯發科蔡力行：今年ASIC營收超過10億美元

聯發科副董事長暨執行長蔡力行。

聯發科於今日法說會公布2025年第四季及全年財務表現。受惠於旗艦晶片與智慧裝置需求的強勁表現，聯發科 2025 年全年營收達到新台幣5,960 億元，年增 12.3%，換算成美元則年增達 15.6%，再次刷新歷史營收紀錄 。雖然2026年第一季手機業務面臨季節性下滑與成本上揚的挑戰，但聯發科副董事長暨執行長執行長蔡力行對 AI 帶動的中長期成長潛力展現高度信心，預期資料中心ASIC將成為未來的核心成長動能。

廣告 廣告

在外界最關注的資料中心客製化晶片（ASIC）領域，聯發科副董事長暨執行長蔡力行預期 2026年資料中心 ASIC 的營收將突破10億美元，並於 2027 年進一步擴大至數十億美元的規模。

在法說會問答中，蔡力行更進一步上修了對市場規模的預期。他指出，原本預估 2028 年雲端 ASIC 的總市場規模約為 500 億美元，但鑑於近幾個月需求持續增強，他個人預測該市場有望成長至 700 億美元。聯發科目前維持 2028 年市佔率達 10% 至 15% 的目標，並表示會致力於爭取更高份額。此外，ASIC 業務被預期在 2027 年量產時，有望貢獻公司總營收約 20%。

為強化技術競爭力，聯發科已整合內部資源並積極招募人才，專注於 400G SerDes、共同封裝光學元件（CPO）、3.5D 封裝及客製化高頻寬記憶體等關鍵技術。

而在公司主力的智慧型手機業務，聯發科指出，2025年手機業務全年美元營收突破 100 億美元，年增8%，創下歷史新高，其中天璣系列旗艦晶片貢獻了30億美元 。第四季營收主要由天璣9500與8500帶動，單季營收創下歷史紀錄。

不過展望 2026 年，公司也將面臨多重挑戰，首先是成本壓力方面，記憶體及整體原物料表成本上揚，而在手機業務方面，預期第一季營收會有明顯下滑，對此，聯發科針對全球供應鏈成本增加，聯發科將採取價格調整策略，並以獲利能力為考量分配產能。

儘管面臨下行週期，蔡力行強調這僅是週期性現象，手機的需求終將回歸。聯發科目前在5G世代具備更強的技術與市場地位，有信心在週期過後變得更強大。

運算解決方案方面，2025年營收成長超過80%達10億美元 。其中與 NVIDIA 合作應用於 DGX Spark 的高效能運算晶片 GB10 已開始貢獻營收，並預期 2026 年將加速成長。

聯發科預估，2026 年第一季營收約在新台幣 1,412 億元至 1,502 億元之間，較上季持平至減少 6%。毛利率預估為 46% 正負 1.5% 。智慧裝置平台（Smart Edge Platforms）的回溫，預期可部分抵銷手機業務的季節性下滑。



回到原文

更多鏡報報導

聯發科股價連日大漲攻新高 董座蔡明介身價水漲船高、持股市值達739.8億元

AI ASIC全面點火！聯發科目標10至15%市占率 有望獲更多台積電CoWoS產能

股王解密／毛利率比台積電還高！股王信驊究竟強在哪？

大S逝世1週年雕像今揭幕！細數家人催淚時刻 具俊曄風雨無阻守墓、小S現身金鐘「獎獻S媽」