手機殼也有年度排行榜 2025最夯藝術家系列一次看

【記者趙筱文／台北報導】隨著2025年進入倒數階段，陪伴一整年的手機也迎來「換新衣」的最佳時機。國際時尚配件品牌CASETiFY盤點年度消費者最有感的設計趨勢，正式公布「2025十大熱門藝術家系列」，從療癒系插畫、街頭潮流到跨世代風格設計，一次整理出今年最受歡迎的藝術家聯名款，成為不少用戶年末升級手機造型的參考清單。

觀察今年榜單，以韓系療癒風格依舊最具號召力。榮登榜首的JOGUMAN系列，延續綠色恐龍BRACHIO與WOODY的幽默日常，近期更推出聖誕限定印花，加入聖誕樹、鈴鐺與節慶配件，成功掀起年末話題；Maltese線條小狗系列則以清爽夏日配色與簡約線條，描繪萌寵貼近日常的療癒感受，成為長銷人氣款。來自韓國藝術家SSEBONG的呆萌鴨鴨系列，以慵懶自在的生活片段，替忙碌生活注入童趣；Dinotaeng系列則以溫暖節日冒險為主題，近期推出的聖誕印花，圓潤角色搭配節慶元素，延續其一貫的高人氣表現。

街頭潮流與插畫藝術風格同樣在榜單中佔有一席之地。Skater JOHN系列結合滑板文化與塗鴉美學，透過動感構圖展現年輕世代對自由與個性的追求；台灣藝術家Ming Liu創立的WHOSMiNG系列，從咖啡文化與旅行靈感出發，將熟悉的小插圖延伸至手機殼與電子配件，吸引不少貓狗控目光。日本藝術家Kazumasa Matsui的matsui系列，以簡單線條描繪小狗的日常旅程，近期推出的聖誕主題設計也成功拉高節慶存在感。

此外，Bu2ma系列的胖虎角色，以誇張姿態與趣味表情象徵好運與療癒日常；Hi Forest系列則透過蝴蝶結、小動物與粉嫩色彩，打造柔和又具辨識度的視覺風格；由美國韓裔插畫家Esther Kim打造的Esther Bunny系列，融合90年代自信美學、法式復古與現代文青風格，持續受到跨世代消費者喜愛。

CASETiFY表示，品牌持續透過與全球藝術家合作，推出兼具設計感與防護力的電子配件產品，目前上述人氣藝術家系列皆已在台灣官方網站與CASETiFY STUDiO品牌概念店開放選購。隨著年末送禮與換機潮到來，這份「2025熱門藝術家系列TOP10」也成為不少用戶替手機安排新造型的參考指南。

2025手機殼藝術家系列年度排行榜出爐，JOGUMAN奪下人氣冠軍，Maltese線條小狗、Skater JOHN緊追在後，療癒系與街頭風格成為今年消費者最愛。CASETiFY提供，AI製表

Maltese線條小狗系列以清涼夏日為靈感，每款設計都充滿著活力，療癒系萌寵線條小狗讓人愛不釋手。CASETiFY提供

