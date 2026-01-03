手機沒電付不了帳竟暴走！女遊客「奪菜刀襲警」 涉三罪被捕

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

香港上水龍琛路一間粉麵店，今（3）日凌晨驚傳持刀襲警事件。根據網路流傳畫面顯示，一名女遊客在店內與警員僵持，期間情緒激動，手持菜刀多次揮砍警方，現場氣氛一度相當緊張。警方最終採取前後包抄戰術，成功將其制服，並以涉嫌3項罪名將人帶返調查。

香港上水龍琛路一間粉麵店，今（3）日凌晨驚傳持刀襲警事件。（翻攝微博）

初步了解，被捕女子姓劉，來自中國大陸吉林省。她於1月2日結束越南旅遊行程後，持雙程證入境香港。案發時，劉女在粉麵店用餐完畢，準備以微信支付結帳，卻因手機沒電無法付款。店主好心提議讓她在店內充電，不料劉女情緒突然失控，闖入廚房奪取菜刀及剪刀揮舞。在場店主、員工及食客見狀，紛紛驚慌閃避。混亂期間，劉女更砸毀店內點餐手機，店主隨即報警求助。

警方接獲通報後到場處理，但劉女仍拒絕配合，並持刀襲擊執法人員。警方隨即向其噴射胡椒水，擊中其右前臂，以削弱其行動能力；同時，另一組警員由後門進入配合行動，最終合力將其制伏拘捕，並安排送往北區醫院接受治療。據了解，劉女疑似患有情緒障礙，但未有相關門診或就醫紀錄。

據香港01報導，涉事粉麵店今早已恢復正常營業。早班員工表示，對凌晨發生的衝突並不知情，直到早上看到新聞才得知事件經過；由於店鋪負責人凌晨需留在現場協助警方處理善後，至深夜才返家休息，今晨未能回店打點。

警方表示，劉女目前因涉嫌管有攻擊性武器、刑事毀壞及襲擊警務人員被捕，案件已交由大埔警區刑事調查隊跟進。劉女手部雖有受傷，但送院檢查期間意識始終清醒。

