手機滑到想吐？醫曝「5大警訊」：恐是睫狀肌失調

現代許多人因為上班緣故，需要緊盯電腦、手機，長時間下來可能會導致眼睛痠痛。眼科醫師粘靖旻表示，這可能不是單純的用眼疲勞，而是「睫狀肌失調」，對此，她列出睫狀肌失調的5大警訊，提醒民眾千萬別輕忽。

粘靖旻近日在臉書粉專發文，列出5大睫狀肌失調的警訊，指出若民眾發現不管看遠看近都模糊，不要以為只是近視加深或是用眼疲勞。

警訊一、視力忽遠忽近、對焦困難

明明近視度數沒變，卻常常看不清楚？看遠處模糊、看近處也霧霧的，眼睛需要花很長時間才能對焦。當睫狀肌過度疲勞，它調節水晶體厚度的能力就會下降，導致你無法快速在遠近距離間切換焦距。

警訊二、眼睛痠痛、脹痛難耐

用眼一段時間後，眼睛深處傳來陣陣痠痛，甚至痛到眉心、太陽穴？這是睫狀肌過勞的直接反應，睫狀肌為了維持近距離視物，必須持續收縮、保持緊繃狀態。

警訊三、閱讀時容易疲勞、字體跳動

看書或看電腦不到半小時就覺得累？明明字體夠大，卻覺得文字好像在跳舞、無法專注?當睫狀肌失調，它無法穩定維持近距離對焦，導致影像不斷微幅晃動、忽清忽糊，大腦必須不斷重新處理這些不穩定的訊息，當然很快就感到疲憊。

警訊四、頭痛、頭暈、噁心想吐

用眼後常常頭痛欲裂？甚至感到暈眩、噁心?別以為這只是壓力大！睫狀肌失調會透過三叉神經引發「眼源性頭痛」，疼痛從眼窩深處向外擴散到額頭、後腦勺，有時還伴隨肩頸僵硬。

警訊五、畏光、流淚、眼睛乾澀

突然變得怕光？走到戶外就覺得刺眼、流眼淚？同時眼睛又乾又澀、像進了沙子？這是睫狀肌失調合併自律神經失調的複合症狀！睫狀肌由副交感神經控制，當它過度疲勞時，會影響瞳孔收縮和淚液分泌的調節功能。

