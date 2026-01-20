手機漲價拖慢換機潮 iPhone仍成少數熱賣例外

【記者趙筱文／台北報導】中國智慧型手機市場持續承壓。根據市調機構Counterpoint Research最新初步數據，2025年第四季中國智慧型手機出貨量年減1.6%，全年出貨量也小幅下滑0.6%。報告指出，除了第一季受惠於政府補貼短暫帶動需求，其餘各季皆呈現年減走勢，主因仍是記憶體價格上漲推升整體手機售價，壓抑消費者換機意願。

不過，在整體市場走弱的情況下，Apple第四季表現格外亮眼。Counterpoint指出，Apple在2025年第四季於中國市場出貨量年增28%，以22%市占率登上市場第一，主要動能來自iPhone 17系列銷售強勁。

廣告 廣告

其中，Pro系列憑藉全新相機設計吸引高階用戶，而標準版在價格不變的情況下，儲存容量直接翻倍，也成功拉抬買氣。至於延後上市的iPhone Air，市占仍僅落在個位數，分析師認為，其超薄設計在功能取捨上的限制，使初期表現較為保守，但長期來看，對eSIM手機市場結構仍具指標意義。

Android陣營方面，OPPO第四季出貨量年增15%，排名攀升至第二，主要由Reno系列穩定需求支撐，並搭配新推出的Find X9與OnePlus 15系列挹注增量。至於全年表現，Huawei仍穩居中國市場第一名。儘管下半年出貨年減，但華為在上半年憑藉中高階機種的價格調整與補貼政策，成功帶動銷量。

Counterpoint也指出，Mate 80系列上市時程相對競品較晚，拖累第四季表現，不過2026年初在新一波補貼帶動下，已觀察到明顯回溫。

其他品牌中，vivo、Xiaomi與HONOR雖在第四季整體出貨年減，但仍各有亮點。vivo旗下iQOO 15主打高性價比，搭載高通最新旗艦晶片，吸引重視效能的消費者；Xiaomi 17系列在季初銷售動能不錯，Pro版本的背部副螢幕設計成為話題，而17 Ultra更提前兩個月亮相，展現加快旗艦布局、搶佔先機的策略；HONOR則靠X70與400系列維持穩定需求，新推出的WIN系列也因散熱表現受到關注。

展望後市，Counterpoint記憶體追蹤與預測報告指出，2026年第一季記憶體價格恐再上漲40%至50%，第二季仍可能續漲約20%。

從品牌市占變化來看，2025年第四季在整體手機出貨下滑的情況下，iPhone市占明顯拉升，成為少數逆勢成長的品牌。Counterpoint Research提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

5大旗艦手機AI實測！從噱頭進化為靈魂 與科技互動這支最厲害（壹蘋10點強打）

紅毯傳奇落幕！義大利時尚巨擘范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲

30天連換3東家！鄭宗哲落腳大都會

