手機版小紅書還能用！年輕用戶愛看「美妝、時裝、旅遊」

有部分小紅書用戶已經受到波及，電腦版率先掛點。（圖／東森新聞）





中國社群媒體「小紅書」沒有列入數發部的詐騙排行榜，卻要被內政部封鎖一年，恐怕無法方便使用，讓不少用戶哀號說，想不到台灣也有得要翻牆的這天，是以打詐之名行封紅之實嗎？因為小紅書也是用中文，無論是旅遊攻略或者是美妝教學，甚至是最新的流行趨勢，通通還能看得見，受波及的還有很多台灣藝人，包含小S、賈靜雯也愛在平台上分享日常，不過實際打開APP，手機版目前還能登入。

眼看「小紅書」即將被禁用或限制流量，有部分用戶已經受到波及，電腦版率先掛點，出現無法連上這個網站，使用者一片哀嚎。

民眾：「滿困擾啊，為什麼不禁台灣臉書，台灣臉書詐騙也滿多的，小紅書比較像是筆記吧，大家遇到什麼問題，都會第一時間發在上面。本身有在滑小紅書，我會去看上面流行的髮型這樣子。」

堪稱年輕人每天必滑的生活百科，在國內的普及率其實比想像來得高。據統計全台有300萬名用戶，但受到牽連的還不只一般人，許多台灣明星、KOL，甚至模特兒都把小紅書當成經營形象、搶粉絲流量的秘密武器。

藝人小S：「女人沒別的，就是要每天讚美自己，每天看著自己說，你真美。」

除了藝人小S，還有王心凌、賈靜雯經常在小紅書分享工作花絮跟生活小細，甚至主持人Melody更是靠直播帶貨創下驚人業績，短短8小時就突破1200萬人民幣，約新台幣5300萬元。

主持人Melody：「我這個叫交叉筷子腿，我不想教你，這樣的話我以後還有什麼商業機密。」

甚至連台灣人遊義大利遭到披薩店店家PO影片公審事件，一開始也是從小紅書上開始發酵，可見訊息傳遞快速。畢竟上有政策下有對策，網路上掀起翻牆潮，各種VPN攻略紛紛出爐，大家都在試圖找解方。

