手機狂噴電？Google抓耗電怪獸：App背景偷跑逾2小時將遭Play商店點名

如果你發現自己的 Android 手機電量無故狂掉，元兇很可能就是那些在背景「偷偷摸摸」運行的應用程式。好消息是，Google 終於出手了！為了終結這些「耗電怪獸 App」，Google 宣布將實施一項全新的嚴格政策，一旦 App 被判定為耗電異常，不僅會影響在 Google Play 商店的排名，更可能被公開標示警告，讓用戶一眼就能識別。

聯手三星出擊：鎖定「過度部分喚醒」機制

這項旨在提升 Android 裝置續航力的政策，是 Google 與手機製造商龍頭三星（Samsung）共同開發的全新機制，名為「過度部分喚醒（excessive partial wake locks）」指標。

所謂的「喚醒鎖定」（Wake Lock）是一種程式設計機制，允許應用程式即使在手機進入低功耗待機狀態時，仍能持續保持運作，例如地圖導航、音樂播放或即時通訊軟體接收通知等。然而，許多 App 會因為編程錯誤或設計不當，不合理地長時間佔用這些喚醒鎖定，導致處理器無法休息，造成電力被嚴重消耗。

Google 指出，這項新機制就是要精準打擊那些「濫用喚醒鎖定」的 App，從根本上解決手機續航力不佳的痛點。

Google 公開耗電 App 判定「兩大標準」

Google 對於 App 耗電的判定設下了明確的量化標準，讓開發者與用戶有所依循：

1. 時間門檻： 只要 App 在 24 小時內，累積超過 2 小時不合理的「過度部分喚醒」時間，便會被視為高耗電應用程式。

2. 用戶門檻： 若上述高耗電狀況在 28 天內，影響了該 App 超過 5% 的活躍用戶，該 App 就會被 Google Play 商店系統列為問題 App。

一旦 App 被認定為「不良耗電 App」，其在 Google Play 商店上的推薦和搜尋排名將會受到影響。更嚴厲的是，該 App 將會被公開標示警告，讓 Android 用戶在下載前就能看到「這是耗電 App」的明確資訊。

政策已上線，緩衝期至2026年3月1日

據 Google 官方說明（參考 Google Developers 官方部落格），這套新的監測制度已於今年 4 月開始測試，現已全面上線並開始收集數據。

不過，Google 仍給予全球 Android 開發者一段調整和優化的緩衝期。這項強制性的新政策預計將於 2026 年 3 月 1 日在 Google Play 商店正式執行。

對廣大的 Android 用戶而言，未來手機「放著也會掉電」的問題有望大幅改善；而對 App 開發者來說，這無疑是一項重大的挑戰，迫使他們必須更加謹慎地管理 App 的背景資源使用，以避免受到官方的「點名警告」與排名懲罰。

