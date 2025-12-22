手機王公布2025年度調查！揭曉最佳手機 拿最多獎項的不是iPhone
記者李鴻典／台北報導
在過去一年中，哪些手機最令人印象深刻、最具代表性？《SOGI 手機王》舉辦「SOGI 2025 年度調查」，邀網友一同參與票選。歷經一個月調查，選出「最具創新力品牌」及多項「年度最佳手機」。除了手機票選，本次也同步納入「網友 AI 使用行為」調查，結果顯示 AI 已深度融入日常生活，成為使用者不可或缺的核心工具。
在品牌表現方面，vivo 憑藉與聯發科及蔡司光學的持續創新合作，以微幅差距領先三星，榮膺「最具創新力品牌」。產品獎項部分，由三星大放異彩，SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 奪得「最佳長銷旗艦手機」，Galaxy Z Fold7 獲選「最佳突破性設計手機」，Galaxy S25 系列摘下「最佳 AI 應用手機」，而 Galaxy S25 Ultra 更成為「最佳演唱會神機」，在長銷旗艦、AI 應用及演唱會場景表現上蟬聯冠軍。
vivo X200 Pro 在影像方面表現出色，囊括「最佳人像拍照手機」、「最佳夜拍手機」及「最佳出國旅拍手機」三項大獎，延續 X 系列在影像技術上的高度評價。定位及設計鮮明的 ROG Phone 9 Pro 榮獲「最佳遊戲手機」，品牌主打高 CP 值的小米 15T Pro 奪得「最佳 CP 值手機」，而 Apple iPhone 17 系列則摘下「最佳環保設計手機」。
在 AI 使用行為調查中，結果顯示 AI 已不再只是手機附加功能，而是逐步成為影響使用習慣的核心工具。近四成使用者會自行下載生成式 AI 應用，顯示他們已主動「選擇 AI」，依需求下載工具，而非僅被動使用手機內建功能。值得注意的是，超過半數用戶每天至少使用一次 AI，其中近四分之一屬高頻率使用者，顯示 AI 已從嘗試階段邁入實際依賴期。
《SOGI 手機王》網站總編輯張利安表示，隨著生成式 AI 與影像功能成為日常工具，品牌競爭將從「誰有 AI」轉向「誰的 AI 更好用且貼近生活」。同時，高難度拍攝場景如演唱會，也成為檢驗旗艦手機實力的重要指標。在產品策略上，定位清楚、價格與價值平衡的機型，更容易在高度分眾化的市場中脫穎而出。整體而言，未來手機競爭核心，也將圍繞 AI 實用性、影像表現與使用情境理解。
「SOGI 2025 年度調查」得獎名單如下：
最具創新力品牌：vivo
vivo 在影像、AI 功能與技術合作上持續創新，本次年度票選以些微差距領先三星，榮獲「最具創新力品牌」。其與聯發科及蔡司光學的策略合作，帶來實際使用體驗的顯著提升，讓消費者有感，成為贏得創新認可的重要因素之一。
最佳長銷旗艦手機：SAMSUNG Galaxy S24 系列
SAMSUNG Galaxy S24 系列以小幅差距勝出 iPhone 16 系列，也讓三星成功蟬聯「最佳長銷旗艦手機」。其高可靠性、穩定的軟體更新與全方位旗艦體驗，使其成為消費者換機及 N–1 旗艦選擇的首要考量。
最佳遊戲手機：ROG Phone 9 Pro
定位鮮明的 ROG Phone 9 Pro，在遊戲效能、散熱系統與手感設計上表現出色。本次票選以大幅領先其他入圍手機，毫無懸念榮登「最佳遊戲手機」。
最佳突破性設計手機：SAMSUNG Galaxy Z Fold7
SAMSUNG Galaxy Z Fold7 以更薄、更耐用的機身設計及優異摺疊體驗吸引網友目光，獲選「最佳突破性設計手機」，也反映市場對摺疊裝置持續升級的高度期待。
最佳 AI 應用手機：SAMSUNG Galaxy S25 系列
三星以 SAMSUNG Galaxy S25 系列再度奪下「最佳 AI 應用手機」，其結合 Google Gemini 與 Galaxy AI 的深度整合，讓 AI 功能真正融入日常操作，鞏固了三星在 AI 手機領域的領先地位。
最佳人像拍照手機：vivo X200 Pro
vivo X200 Pro 強大的 AI 人像優化功能，加上與蔡司光學的合作，延續 X 系列在影像表現上的高度評價，蟬聯「最佳人像拍照手機」。
最佳演唱會神器：SAMSUNG Galaxy S25 Ultra
SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 以微幅差距擊退 vivo X200 Pro，再度奪下「最佳演唱會神器」。但與去年相比，今年票數雙方差距大幅縮小，顯示消費者在長焦拍攝選擇上呈現更多樣化。
最佳夜拍手機：vivo X200 Pro
去年未能奪下最佳夜拍手機的 vivo，今年 X200 Pro 以顯著優勢贏得「最佳夜拍手機」，顯示其夜間拍攝技術的進步，也獲得網友高度認可。
最佳出國旅拍手機：vivo X200 Pro
vivo X200 Pro 拍照模式全面，可應對各種場景需求，搭配大容量電池與影像 AI 功能，並支援 eSIM，使出國拍攝更便利，順利奪下「最佳出國旅拍手機」。
最佳 CP 值手機：Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro 以不到兩萬元的價格搭載徠卡鏡頭，並首度支援 5 倍光學變焦，兼具出色相機性能與高續航力，以微幅差距勝過同集團的 POCO F7 Ultra，也讓小米 T 系列蟬聯「最佳 CP 值手機」。
最佳環保設計手機：Apple iPhone 17 系列
Apple iPhone 17 系列大量使用回收材料及環保包裝，並提高供應鏈再生能源比例，積極降低碳足跡。其在環保政策上的透明度與行動力，使其成為「最佳環保設計手機」，獲得消費者與市場廣泛認同。
「SOGI 2025 年度調查」票選說明
此次《SOGI 年度調查》由《SOGI 手機王》主辦，活動於 2025 年 11 月 10 日至 12 月 14 日開放網友票選，共吸引 1,667 名網友參與。
「最佳長銷旗艦手機」的入圍機種以 2023 年 11 月至 2024 年 10 月台灣上市的手機為準；「最佳遊戲手機」、「突破性設計手機」、「最佳 AI 應用手機」、「最佳人像拍照手機」、「最佳演唱會神器」、「最佳夜拍手機」、「最佳出國旅拍手機」、「最佳 CP 手機」及「最佳環保設計手機」的入圍機種，則均以 2024 年 11 月至 2025 年 10 月（以消費者領機日為準）在台灣上市的手機為主。
更多三立新聞網報導
HTC深化VIVE Eagle體驗佈局 全台據點突破300家
春節頂級溫泉美食之旅！北投麗禧獨立包廂桌席 精緻臺、法饗宴
夜色傳神！全新旗艦小米17 Ultra確認12/25發表 實拍樣張搶先曝光
PChome 24h購物年度電子書Top10 《哈利波特》強勢霸榜
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 11
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 102
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 10
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 86
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 8 小時前 ・ 7
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 47
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 298
打瘋了！老鷹公牛瘋狂飆分！兩隊合砍破300分寫紀錄
體育中心／綜合報導NBA老鷹公牛今天（12/22）打瘋了！終場公牛以152：150險勝老鷹，兩隊都砍下150分以上、合飆302分，創下紀錄。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 3
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 275
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 4 小時前 ・ 1
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 63
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 154
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 145
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
學界挺「五老星憲法法庭」！連署名單被網起底「與大罷免重合」
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，引發爭議。挺綠學界、法界為此發起連署力挺，甚至譴責缺席的大法官，反遭網友起底跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆「綠友友清單」、「五老星憲法法庭」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 97
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 12