手機王公布2025年度調查！揭曉最佳手機 拿最多獎項的不是iPhone

在過去一年中，哪些手機最令人印象深刻、最具代表性？《SOGI 手機王》舉辦「SOGI 2025 年度調查」，邀網友一同參與票選。歷經一個月調查，選出「最具創新力品牌」及多項「年度最佳手機」。除了手機票選，本次也同步納入「網友 AI 使用行為」調查，結果顯示 AI 已深度融入日常生活，成為使用者不可或缺的核心工具。

2025網友最常使用AI種類。（圖／手機王提供）

在品牌表現方面，vivo 憑藉與聯發科及蔡司光學的持續創新合作，以微幅差距領先三星，榮膺「最具創新力品牌」。產品獎項部分，由三星大放異彩，SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 奪得「最佳長銷旗艦手機」，Galaxy Z Fold7 獲選「最佳突破性設計手機」，Galaxy S25 系列摘下「最佳 AI 應用手機」，而 Galaxy S25 Ultra 更成為「最佳演唱會神機」，在長銷旗艦、AI 應用及演唱會場景表現上蟬聯冠軍。

手機王2025年度調查結果揭曉。（圖／手機王提供）

vivo X200 Pro 在影像方面表現出色，囊括「最佳人像拍照手機」、「最佳夜拍手機」及「最佳出國旅拍手機」三項大獎，延續 X 系列在影像技術上的高度評價。定位及設計鮮明的 ROG Phone 9 Pro 榮獲「最佳遊戲手機」，品牌主打高 CP 值的小米 15T Pro 奪得「最佳 CP 值手機」，而 Apple iPhone 17 系列則摘下「最佳環保設計手機」。

在 AI 使用行為調查中，結果顯示 AI 已不再只是手機附加功能，而是逐步成為影響使用習慣的核心工具。近四成使用者會自行下載生成式 AI 應用，顯示他們已主動「選擇 AI」，依需求下載工具，而非僅被動使用手機內建功能。值得注意的是，超過半數用戶每天至少使用一次 AI，其中近四分之一屬高頻率使用者，顯示 AI 已從嘗試階段邁入實際依賴期。

《SOGI 手機王》網站總編輯張利安表示，隨著生成式 AI 與影像功能成為日常工具，品牌競爭將從「誰有 AI」轉向「誰的 AI 更好用且貼近生活」。同時，高難度拍攝場景如演唱會，也成為檢驗旗艦手機實力的重要指標。在產品策略上，定位清楚、價格與價值平衡的機型，更容易在高度分眾化的市場中脫穎而出。整體而言，未來手機競爭核心，也將圍繞 AI 實用性、影像表現與使用情境理解。

「SOGI 2025 年度調查」得獎名單如下：

最具創新力品牌：vivo

vivo 在影像、AI 功能與技術合作上持續創新，本次年度票選以些微差距領先三星，榮獲「最具創新力品牌」。其與聯發科及蔡司光學的策略合作，帶來實際使用體驗的顯著提升，讓消費者有感，成為贏得創新認可的重要因素之一。

最佳長銷旗艦手機：SAMSUNG Galaxy S24 系列

SAMSUNG Galaxy S24 系列以小幅差距勝出 iPhone 16 系列，也讓三星成功蟬聯「最佳長銷旗艦手機」。其高可靠性、穩定的軟體更新與全方位旗艦體驗，使其成為消費者換機及 N–1 旗艦選擇的首要考量。

最佳長銷旗艦手機SAMSUNG Galaxy S24 Ultra。（圖／手機王提供）

最佳遊戲手機：ROG Phone 9 Pro

定位鮮明的 ROG Phone 9 Pro，在遊戲效能、散熱系統與手感設計上表現出色。本次票選以大幅領先其他入圍手機，毫無懸念榮登「最佳遊戲手機」。

最佳遊戲手機ROG Phone 9 Pro。（圖／手機王提供）

最佳突破性設計手機：SAMSUNG Galaxy Z Fold7

SAMSUNG Galaxy Z Fold7 以更薄、更耐用的機身設計及優異摺疊體驗吸引網友目光，獲選「最佳突破性設計手機」，也反映市場對摺疊裝置持續升級的高度期待。

最佳突破性設計手機SAMSUNG Galaxy Z Fold7。（圖／手機王提供）

最佳 AI 應用手機：SAMSUNG Galaxy S25 系列

三星以 SAMSUNG Galaxy S25 系列再度奪下「最佳 AI 應用手機」，其結合 Google Gemini 與 Galaxy AI 的深度整合，讓 AI 功能真正融入日常操作，鞏固了三星在 AI 手機領域的領先地位。

最佳人像拍照手機：vivo X200 Pro

vivo X200 Pro 強大的 AI 人像優化功能，加上與蔡司光學的合作，延續 X 系列在影像表現上的高度評價，蟬聯「最佳人像拍照手機」。

最佳演唱會神器：SAMSUNG Galaxy S25 Ultra

SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 以微幅差距擊退 vivo X200 Pro，再度奪下「最佳演唱會神器」。但與去年相比，今年票數雙方差距大幅縮小，顯示消費者在長焦拍攝選擇上呈現更多樣化。

最佳AI應用手機、最佳演唱會神器SAMSUNG Galaxy S25 Ultra。（圖／手機王提供）

最佳夜拍手機：vivo X200 Pro

去年未能奪下最佳夜拍手機的 vivo，今年 X200 Pro 以顯著優勢贏得「最佳夜拍手機」，顯示其夜間拍攝技術的進步，也獲得網友高度認可。

最佳創新力品牌、最佳人像拍照手機、夜拍手機、出國旅拍手機 vivo X200 Pro。（圖／手機王提供）

最佳出國旅拍手機：vivo X200 Pro

vivo X200 Pro 拍照模式全面，可應對各種場景需求，搭配大容量電池與影像 AI 功能，並支援 eSIM，使出國拍攝更便利，順利奪下「最佳出國旅拍手機」。

最佳 CP 值手機：Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro 以不到兩萬元的價格搭載徠卡鏡頭，並首度支援 5 倍光學變焦，兼具出色相機性能與高續航力，以微幅差距勝過同集團的 POCO F7 Ultra，也讓小米 T 系列蟬聯「最佳 CP 值手機」。

最佳CP值手機Xiaomi 15T Pro。（圖／手機王提供）

最佳環保設計手機：Apple iPhone 17 系列

Apple iPhone 17 系列大量使用回收材料及環保包裝，並提高供應鏈再生能源比例，積極降低碳足跡。其在環保政策上的透明度與行動力，使其成為「最佳環保設計手機」，獲得消費者與市場廣泛認同。

最佳環保設計手機Apple iPhone 17 Pro Max。（圖／手機王提供）

「SOGI 2025 年度調查」票選說明

此次《SOGI 年度調查》由《SOGI 手機王》主辦，活動於 2025 年 11 月 10 日至 12 月 14 日開放網友票選，共吸引 1,667 名網友參與。

「最佳長銷旗艦手機」的入圍機種以 2023 年 11 月至 2024 年 10 月台灣上市的手機為準；「最佳遊戲手機」、「突破性設計手機」、「最佳 AI 應用手機」、「最佳人像拍照手機」、「最佳演唱會神器」、「最佳夜拍手機」、「最佳出國旅拍手機」、「最佳 CP 手機」及「最佳環保設計手機」的入圍機種，則均以 2024 年 11 月至 2025 年 10 月（以消費者領機日為準）在台灣上市的手機為主。

