手機用行動電源放包包恐起火 專家示警5大危險行為

行動電源。（示意圖／Unsplash）

現代社會科技進步，智慧型手機普及，民眾外出使用行動電源的需求也大增。但日本消費者廳報告指出，行動電源若使用不當，可能導致燙傷、火災，甚至危及他人安全。有統計數據顯示，日本在2021年4月至2025年9月就傳出至少700起因行動電源發生的事故，並整理出5大危險行為，呼籲大眾避免為之。

綜合日媒報導，日本消費者廳近期公布一項統計，從2021年4月至2025年9月間，日本發生與行動電源相關的事故至少700件，整理出最常見的5大危險行為，包括將行動電源放在包包內充電時自燃、行動電源放在高溫車內導致起火、使用不同品牌充電器或線材充電引起燃燒、充電後電池膨脹及使用行動電源裝置發熱並冒煙，導致寢具燒成焦黑等狀況。

專家指出，行動電源引起的事故多因內部鋰電池受損或過熱所致，因此建議民眾在使用行動電源時需特別注意幾個重點，像是使用時避免強力撞擊或壓迫、不在高溫環境如車內、包包中充電或存放；在充電過程最好在有人的環境下進行，一旦感覺異常如過熱、膨脹應立即停止使用；如發生起火，先確保人身安全，再以大量水滅火。

除此之外，專家表示，民眾使用行動電源之前，應確認產品是否有PSE安全標章，並留意回收或官方召回資訊。至於民眾搭乘大眾運輸工具時，要遵守行動電源攜帶的規範。

還有要注意的是，行動電源不可直接當作一般垃圾丟棄，處理不當恐造成垃圾車或垃圾場引發火災。正確處理方式是送回銷售商或政府回收點，丟棄前務必依照當地規定，並盡量將電量使用完畢後再處理。

