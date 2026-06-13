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手機看盤「股市線條突歪斜扭曲」 男子竟是黃斑部病變眼底出血 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣股市熱，一名68歲的老翁平時就喜歡用手機關心股市，但日前突然發現手機上的股市線條逐漸變得歪斜扭曲，跟家人視訊聊天時，視野中央也總像蒙上一層灰影，原以為只是年紀增長或眼鏡度數不夠，直到參加社區篩檢後，才確診為溼性老年性黃斑部病變，且眼底已出現出血及積水現象，所幸及早發現並接受治療，避免病情進一步惡化。

隨著台灣進入超高齡化社會，視力健康已成為長者生活品質的重要關鍵，偏偏許多人將視線模糊、閱讀吃力視為正常老化現象。

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亞東醫院眼科部醫師陳韻如表示，黃斑部病變初期往往不痛不癢，容易被誤認為正常老化而延誤就醫。民眾一旦出現視線模糊、影像扭曲、閱讀困難，或視野中央出現黑影等症狀，可能就是老年性黃斑部病變的警訊，都應提高警覺，儘早接受專業檢查。

醫師指出，眼底光學斷層掃描（OCT）是診斷黃斑部病變的重要工具，能以非侵入性的方式清楚呈現視網膜結構變化，如同替眼底進行高解析度掃描，有助於及早發現病灶，把握治療黃金時機。

確診黃斑部病變後，許多患者最擔心視力持續惡化，甚至面臨失明風險。亞東醫院眼科部主任王嘉康表示，隨著醫療技術進步，目前已有眼內注射抗血管新生藥物等治療方式，可有效控制病情發展。只要及早發現並配合規律追蹤與治療，多數患者都能維持良好視力，部分患者甚至有機會改善視覺功能。

王嘉康強調，除了積極治療外，日常保健也不可忽視。提醒民眾應避免吸菸、外出配戴具抗UV功能的太陽眼鏡，並養成均衡飲食習慣，多攝取深綠色蔬菜等富含葉黃素的食物。此外，也可利用阿姆斯勒方格表進行居家自我檢測，若發現線條扭曲、缺角變形或視野中央出現黑影，應儘速就醫檢查。

照片來源：亞東醫院提供

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