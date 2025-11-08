手機睡前可不可以充電？專家曝「電量100%才慘」…延長電池壽命5守則一次看
不少現代人手機不離手，然而手機電量一旦變低，恐會讓不少人徒生憂慮，甚至習慣在睡前將手機插著電線整晚充電。對此，專家強調，手機電池的健康並非靠「一直充滿」維持，而是需要靠「穩定」才能延續，隨著手機成為人類日常延伸的一部分，培養正確的充電與使用習慣，不僅能讓手機更耐用，也能避免潛在安全風險。
手機可以隨時插電？
日本媒體指出，當代人對電量的焦慮，導致越來越多人只要有機會就插上充電線，甚至整晚不拔電源入睡，雖然得以確保手機隨時滿電，實際上卻可能加速電池老化，只因目前市面上的智慧型手機大多採用「鋰離子電池」，這類電池只要長時間維持高電壓，就會讓化學物質持續反應、活性逐漸降低。
智慧充電真的有效？
許多智慧型手機廠牌近年陸續導入「智慧充電控制系統」，在電池充滿後會自動暫停供電，以降低過充風險，但電池內部還是會進行細微的電壓平衡，這些微小的放電、補電循環將產生熱能，這些看不見的變化將慢慢侵蝕電池壽命，讓手機出現「充滿後反而不耐用」的情況。若再搭配非原廠、品質不良的充電線或轉接頭，極端情況下可能導致短路或電流過載，引發火災。
高溫是電池最大敵人？
除了長期插電，「溫度」更是電池老化的主因之一，電池發熱是無法避免的自然現象，但若在充電同時使用手機玩遊戲、看影片或開啟多重應用程式，電池釋放的熱能會迅速累積，尤其在台灣、香港等高濕高溫地區，熱能更難散去。
專家指出，鋰離子電池的理想工作溫度為15至25°C，若長時間高於35°C，電池內部化學物質會快速分解，若邊玩邊充、或把手機放在枕頭、床鋪等不易散熱的位置上，除了加速老化，亦可能引發安全事故。
過高或過低電量都會加速老化？
若經常讓手機電量低於10%，或長期維持在95%以上，都會造成損耗，長期低電會使電解質失衡，而長期滿電則會令陽極材料氧化、活性下降。各大手機廠普遍建議使用者將電量維持在20%至80%之間。
