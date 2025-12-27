手機禁令上路 紐約教師驚覺青少年不會看指針時鐘

紐約州校園手機禁令上路後，多名教師發現部分青少年無法辨識教室牆上的指針時鐘，只能頻頻向老師詢問時間。 （示意圖／達志／美聯社）

美國紐約市學校實施全州校園手機禁令後，意外暴露出一項學習斷層。多名教師發現，不少青少年竟無法辨識教室牆上常見的傳統指針時鐘，只能不斷向老師詢問時間，原因在於學生長期依賴手機與數位設備，早已不再使用這項被視為「過時」的技能。

根據外媒報導，紐約市多所高中教師近期反映，手機被禁止帶進校園後，課堂上最常聽到的一句話就是「老師，現在幾點？」。一名任教於曼哈頓的高中英文老師指出，學生迫切想知道下課還剩多少時間，卻對牆上的時鐘毫無概念，最後她甚至得反問學生「哪一根是大指針、哪一根是小指針」。

廣告 廣告

教師們表示，這類情況並非個案。由於多數教室僅設有傳統指針時鐘，習慣使用智慧型手機的學生在沒有數位顯示輔助下，往往完全無法判讀時間。一名皇后區高中的副校長直言，閱讀指針時鐘已成為學生「非常不熟悉的基本能力」。

部分學生坦言，自己在小學低年級時確實學過如何看時鐘，但隨著日常生活全面數位化，這項技能幾乎派不上用場，久而久之便被遺忘。一名就讀布魯克林高中的14歲學生表示，平時只要拿出手機就能知道時間，根本沒有機會練習看指針時鐘。

紐約州校園手機禁令自今年9月、2025至2026學年起正式上路。教育工作者普遍認為，禁令對教學秩序帶來正面效果，包括學生上課更專心、午餐時間互動增加、走廊動線更順暢等。不過，學生不會看時鐘的現象，也成為這項政策帶來的意外插曲。

紐約市教育部回應指出，學生能夠同時理解數位與傳統時間顯示方式同樣重要，尤其在高度數位化的環境中，更不應忽略基礎能力的培養。校方也強調，學生在小學階段仍會學習「整點」、「半點」與「差一刻」等基本時間概念，未來將持續提醒學校加強相關教學，避免傳統技能在數位浪潮中被淘汰。

紐約州自2025至2026學年起實施校園手機禁令，教育人員指出，禁令有助學生專注學習，但也意外凸顯部分基礎能力的缺口。（圖／翻攝自X，@nypost）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆

醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗

醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付