手機禁令跳票 教部挨批怕沒選票

澳洲率先全球，全面祭出兒少社群媒體禁令，多數台灣家長與教師也表態支持，疾呼政府應盡速提出對3C產品與社群平台的管控制度，教育部原本預計9月發布加嚴管理的「高中以下學生攜帶行動載具到校管理原則」已開天窗。外界普遍質疑，關鍵在於執政黨不敢得罪年輕族群，正是擔心禁令一旦執行會流失選票。

「只要學生有意見，教育部就硬不起來！」國教行動聯盟理事長王瀚陽援引尼泊爾案例，也就是在9月時，尼泊爾政府禁止FB、IG、WhatsApp、YT等26個社群軟體，引發數十年來最大抗議暴動，執政黨想必也有注意到這個國際動態，所以不敢對青年族群祭出手機或社群平台禁令。

廣告 廣告

王瀚陽也說，澳洲政府的作法，家長與老師幾乎都一面倒支持，為了維護兒少身心健康，青年學子使用3C產品以及社群平台，有必要嚴格把關。

台北市一名陳姓國中數學老師指出，她與許多同事都相當支持澳洲的做法，認為社群平台有必要設限，原因在於網路霸凌嚴重。她分享曾處理過校園事件中，有學生把訊息分享到社群平台上，結果引發網友留言批評。對特別在意同儕眼光的青少年而言，這種言論放大效應衝擊極大，也讓老師輔導工作難上加難。

至於教育部手機禁令迄今沒下文，陳老師無奈地說，教育部未積極作為已成常態，所有人也都知道政府怕得罪學生。

對此，教育部回應表示，已於民國108年函頒「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，學校可依此原則作為現行管理校園行動載具使用依據，有關修訂作業，將持續蒐集意見，納入評估參考。