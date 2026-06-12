手機突斷訊！台中太平頂樓電信基地台失火 附近手機訊號全無
台中市太平區新平路一棟10樓大樓12日中午頂樓突然竄出大量黑煙，路過民眾見狀嚇得趕緊報案。消防人員獲報到場後約20分鐘內將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡，受火警影響，周邊通訊訊號一度中斷。
消防局表示，獲報後立即派遣中山、太平及東英分隊前往搶救，途中再增派信義分隊及第三大隊支援，共出動11輛消防車、26名消防人員到場處理。
據了解，起火點位於大樓頂樓的電信基地台設備區，隨即佈設水線灌救。現場燃燒面積約1平方公尺，火勢約20分鐘內撲滅，未延燒至建築物其他區域。
警方初步調查，起火位置為3家電信公司共用的基地台輸電線路，現場牆面布滿密集電纜。電信業者為避免事故擴大，火警發生後緊急採取預防性斷電措施。附近不少民眾當下赫然發現手機訊號全無，一度以為手機故障，得知基地台失火才恍然大悟。
詳細起火原因及財物損失仍待消防火調人員進一步調查釐清。
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