手機突然大響別慌！電信三雄「這時間」發送災防告警測試…關閉方法一次看

為了響應政府政策，持續實施災防告警系統測試作業，確保災防系統通知完善度並提升全民防災意識，電信三雄將在今（21）日下午4時，於全台含離島透過「每月測試用訊息」發送中英文的災防告警系統測試，部分手機可能響鈴或震動，因此提醒民眾無需緊張。

中華電信、台灣大哥大和遠傳電信陸續公告，將在2026年1月21日下午4時，於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送「災防通報中英文訊息測試」，測試期間不會影響客戶服務使用。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中都預設為關閉，以盡量降低對民眾的干擾，但還是有少部分手機會發出特殊告警聲響與震動，為此提醒收到測試訊息的民眾無需緊張。

中華電信、台灣大哥大和遠傳電信都指出，為了持續確保民眾及早掌握災害資訊，將持續針對災防告警細胞廣播訊息系統進行更新與優化，落實政府政策，並不定期實施災防告警系統測試，以配合災防主管機關未來監測到災害時，透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，讓民眾即早掌握災害資訊，即時採取應變措施。

如何確定手機是否關閉「每月測試用訊息」？

iPhone版：

在iPhone上打開「設定」，點開「通知」並捲動到畫面底部。 在「政府警示」下，開啟或關閉警示類型。 須使用支援的電信業者所提供的SIM卡或 eSIM，才可支援「政府警示」。 在某些國家或地區可能無法關閉「政府警示」。

安卓版（三星）：

在三星手機上點開「簡訊」，點選右上角「訊息設定」的 「進階」。 進入「無線緊急警報」後點選右上角的「設定」。 查看「每月測試用訊息」狀態。



