手機給不了的溫度！她問為何年曆還沒消失？內行揭4大優勢：背後藏洋蔥

一名女子看到家中牆上掛著傳統年曆，感到相當不解，認為如今人手一支手機，隨時都能查看日期，實在不懂年曆存在的意義與用途。（圖／資料照）

隨著科技日新月異，智慧型手機的行事曆功能早已相當普及，成為現代人生活中不可或缺的提醒工具；然而，傳統紙本年曆、日曆依然在許多家庭中占有一席之地。一名女子看到家中牆上掛著傳統年曆，感到相當不解，認為如今人手一支手機，隨時都能查看日期，實在不懂年曆存在的意義與用途，貼文曝光後，掀起網友熱議。

她問為何年曆還沒消失？內行揭4優勢



一名女網友在社群平台《Threads》發文納悶表示：「不懂都這個年代了，家裡還要這個（年曆）能幹嘛？」並好奇詢問紙本年曆究竟有什麼實際功能。貼文曝光後，不少網友紛紛指出，對長輩而言，年曆其實就是一張「大字版生活備忘錄」。由於長者視力逐漸退化，手機螢幕不僅字小、操作也較為複雜，相較之下，掛在牆上、字體清楚又一目了然的年曆，能讓他們輕鬆查看日期，並記錄回診、拿藥、繳費、拜拜等重要行程。

不只長輩依賴，不少自稱「金魚腦」的年輕人與家庭主婦也跳出來力挺。相較於手機需要解鎖、打開App等多個步驟，掛在顯眼位置的年曆主打「抬頭一秒就看到」，不論是家人的輪班表、出差時間，或孩子的學校活動，只要用不同顏色的筆註記，全家人便能一眼掌握。甚至有網友分享，連寵物餵藥時間、家人的排便紀錄都能直接寫在年曆上，成為忙碌生活中最高效的「共用行事曆」，有效避免遺漏重要事項。

除了實用性，實體年曆更承載著數位裝置難以取代的儀式感與情感價值。部分網友認為，每個月親手撕下一張日曆，象徵過去的結束與新月份的開始；也有人感性表示，看到長輩在日期上圈出孫子返家的日子，或寫下期待已久的旅遊計畫，那份透過筆跡傳遞的期待感，充滿了「家的溫度」。對旅居海外的遊子而言，家中若能掛上一幅台灣傳統的水果或神明月曆，更能稍稍撫慰鄉愁，增添濃濃的過年氛圍。

值得一提的是，這種看似過時的紙本年曆，在每年年底其實是「炙手可熱」的搶手貨。內行網友透露，不論是銀行、公司行號或民代辦公室發送的年曆，往往一釋出就被索取一空。即便自己早已習慣使用數位行事曆，仍為了滿足家中長輩的需求或工作便利性，每到年底都得四處奔波「獵捕」年曆。

