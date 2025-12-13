手機編輯相怎可缺少 AI？VSCO 加入 AI 驅動的 Upscale 相片功能
將影像解像度提升最多 4 倍。
喜歡用手機拍照的朋友，後製相片時一定用過《VSCO》這個 App，內有多個高品質濾鏡與進階調色功能可使用。到了現在 AI 世代，編輯相片自然也要加入 AI 元素，而 VSCO 也跟上潮流，推出以 AI 驅動的 Upscale 相片功能，官方指可以將影像解像度提升最多 4 倍。
Upscale 相片功能屬於去年 10 月 VSCO 公布「AI Lab」計劃中其中一項，AI Lab旨以多種 AI 工具，讓大眾用戶、業餘與專業攝影師可以輕鬆、有效地去編輯照片。「AI Lab」計劃另一項是 Remove 工具，顧名思義就是將相片內不想要的物件作出消除。回說 Upscale 相片功能，官方表示可令影像的解像度提升最多 4 倍，意味在裁切相片重新構圖時同時令相片的細節重回細緻。作為額外加入的影像編輯功能，Upscale 與 Remove 工具需收費使用也屬合理，這兩項均屬「Pro」級別會員才可用到，但有關方面目前允許所有用戶可免費試用，有用開 VSCO 的朋友可以試試。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
Apple 蘋果即將釋出 iOS 26.2 更新！15 大新功能一次看
Apple 蘋果公司日前已經發佈 iOS 26.2 RC 版作業系統，這也代表正式版 iOS 26.2 即將發佈。根據外媒推測，蘋果公司很可能會在 12 月 8三嘻行動哇 ・ 3 天前 ・ 4
小紅書禁用已1周！手機沒翻牆仍能使用 蘇一峰曝2可能性：使用者越來越多
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導中國社群平台小紅書因未配合我國政府要求改善反詐與資安機制，內政部於本月4日下令禁用1年。不過時常針對時事表達看法...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
iPhone 17 Pro Max大砍 3千！傑昇終極清倉 特價一表掌握
年末購物節一波接一波，雙12購物節今天登場，緊接著又有聖誕節到來，全台最大連鎖通訊門市：傑昇通信再拼買氣，推出史無前例的「雙12聖誕終極清倉」活動，自即日起至12月14日，獻上各大品牌熱銷手機、耳機、平板特殺折扣，狂降5折起。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPhone SE2身價暴漲20倍 這幾款「骨灰級」舊機意外翻身
經歷了2025年10月份蘋果新機…民報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一卡通iPASS MONEY APP報喜 下載數破330萬
[NOWnews今日新聞]一卡通今（11）日宣布，iPASSMONEYAPP下載數已正式突破330萬的里程碑，為回饋用戶的信賴與支持，推出限時回饋活動，11日至31日活動期間內，用戶只要開啟「自動儲值...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
耶誕節交換禮物！超復古話筒PK手機掛繩串珠DIY
隨著耶誕節腳步接近，復古話筒與創意手機配件成為今年交換禮物的熱門選擇。紅色復古話筒不僅能接上手機通話，還兼具裝飾與實用功能；韓星GD的愛貓聯名手機殼則吸引粉絲排隊搶購。此外，台灣傳統元素手機殼、客製化手機掛繩、可愛吊飾及多功能手機支架等多樣配件，因其兼具美觀與實用性，成為今年耶誕節饋贈親友的創意禮物首選。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
手機帳單最好定期檢視 4警訊提醒悄悄變貴了
在現實生活中，電信業者往往不會主動提醒用戶如何省錢，因此每月帳單是否合理，需要消費者自己檢視。若沒有留意，很可能在不知不...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
《科技》要價2400美元？專家：iPhone Fold恐改寫2026折疊機格局
【時報記者王逸芯台北報導】研究機構IDC最新報告指出，蘋果首款折疊螢幕手機「iPhone Fold」有望在2026年大幅改寫全球折疊機市場版圖。外界普遍預期該產品將於明年正式亮相，雖然蘋果尚未釋出任何官方資訊，但產業鏈動態與研究機構的預估已開始凸顯其可能帶來的市場拉動效應。 IDC預測，iPhone Fold在上市後的2026年可望取得全球折疊螢幕手機逾22%的出貨量市占率，至於市場價值佔比更高，估計上看34%左右。研究指出，價值占比遠高於出貨比例，主因傳聞中的高定價策略；外界預測iPhone Fold的售價可能高達約2400美元，直接推升至目前折疊機市場的頂級價位水準。 報告同時指出，蘋果的加入將使折疊機市場形成蘋果、三星、華為三強並立的新局面，並帶動整體折疊機需求增溫。在產品規格與市場帶動層面，包括三星預計推出的Galaxy Z TriFold，以及華為新一代折疊螢幕旗艦，均被視為2026年前後刺激消費者換機意願的重要機型。 IDC評估，折疊螢幕手機在2026年預期仍將跑贏整體智慧手機市場，成長速度顯著優於傳統直板機型。從中長期來看，折疊機有望在2029年前後貢獻全球智慧手機總市場時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
LINE用戶快檢查 全新「防詐神器」預設竟是關閉？ 手把手教你啟動
LINE今（12）日宣布，推出全…民報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
傳三星明年新機S26「壓成本」 相機不升級
[NOWnews今日新聞]三星電子明年將推出GalaxyS26系列旗艦新機，包含S26、S26+及S26Ultra三款型號，但有消息傳出，S26標準版將搭載與今年S25標準版相同規格的相機模組，三星原...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
LINE錢包在這裡！一卡通iPASS MONEY APP限時高回饋 快拿1500元大禮包
一卡通今（11）天宣布，iPASS MONEY APP下載數突破330碑！推出限時回饋活動，在2025年12月11日至12月31日活動期間內，只要開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，立享最高 1,000 元優惠券；同時連結指定銀行帳戶，最高還能再享500元回饋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
一卡通iPASS MONEY APP傳捷報 下載量破330萬
一卡通今（11）日宣布， iPASS MONEY APP已達成下載數正式突破330萬的里程碑。iPASS MONEY推出限時回饋，在2025年12月11日至12月31日活動期間內，只要開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，可獲得最高1500元大禮包，包括最高1000元優惠券，以及同時連結指定銀自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Android手機新增一簡單功能可以救命 趕快了解
Android手機新增了一項功能，可讓用戶在遇上緊急情況時，透過拍攝影片，即時傳輸到911求救呼號，讓呼號的調度員可以看...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
在日本遇地震、海嘯警報怎麼辦？別慌！防災APP、求助電話一次整理給你
日本青森外海昨（12/8）發生規模7.5地震，引起岩手縣70公分海嘯，嚇壞不少旅人。尤其，在語言不通的情況下，遇到災害時何時該避難？又該怎麼做？《太報》整理這篇防災懶人包，帶你一起做好準備。太報 ・ 3 天前 ・ 發起對話
Google Stitch推出熱點圖！不用寫程式，讓你一眼先看透用戶視線焦點
Google Stitch最近推出名為「Shipmas」的重大更新，結合Nano Banana Pro模型推出預測熱點，可在設計階段預測使用者視線。數位時代 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Instagram終於讓用戶自行「調教」演算法，推出「Your Algorithm」功能讓AI推薦更懂你
Instagram宣布推出一項名為「Your Algorithm」 (你的演算法)的新功能，首度允許使用者直接查看、控制演算法推薦的主題。這項功能類似TikTok現有的個人化設定，主要透過AI技術讓內容推薦更符合使用者當下的興趣。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
OpenAI GPT-5.2 到來：擅長「真實世界的專業應用」
就在官宣與迪士尼的合作後不久，OpenAI 正式端出了 GPT-5.2，用來應對因 Google Gemini 3 Pro 而拉響的「紅色警報」。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI打開全新駭攻路徑 專家揭：2026年資安防禦最大破口是它
隨著企業加速導入各式AI工具以提升營運效率，但在快速部署的同時，也可能無意間為攻擊者「內建」更強的入侵能力，讓威脅擴散速度遠超以往。全球網路資安大廠趨勢科技近日發布《2026年資安年度預測報告》指出，隨著企業全面擁抱AI、自動化流程、多雲架構與第三方服務，AI正從輔助工具邁向高度自主的「工業化」階段自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MKBHD 2025 派成績單：iPhone 17 奪年度 MVP、國產「屈機」大芒與電量、蘋果這款慘變「年度最失望」！
全球知名科技 YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) 按慣例在 12 月發布了備受矚目的（Smartphone Awards 2025）。在今年的榜單中，Apple 雖然憑藉 iPhone 17 奪下最高榮譽，但也有一款產品被狠批為年度最失望之作；而 Android 陣營則在相機、大螢幕和電池技術上展現了驚人的統治力。Yahoo Tech ・ 18 小時前 ・ 發起對話