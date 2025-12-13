手機編輯相怎可缺少 AI？VSCO 加入 AI 驅動的 Upscale 相片功能

喜歡用手機拍照的朋友，後製相片時一定用過《VSCO》這個 App，內有多個高品質濾鏡與進階調色功能可使用。到了現在 AI 世代，編輯相片自然也要加入 AI 元素，而 VSCO 也跟上潮流，推出以 AI 驅動的 Upscale 相片功能，官方指可以將影像解像度提升最多 4 倍。

Upscale 相片功能屬於去年 10 月 VSCO 公布「AI Lab」計劃中其中一項，AI Lab旨以多種 AI 工具，讓大眾用戶、業餘與專業攝影師可以輕鬆、有效地去編輯照片。「AI Lab」計劃另一項是 Remove 工具，顧名思義就是將相片內不想要的物件作出消除。回說 Upscale 相片功能，官方表示可令影像的解像度提升最多 4 倍，意味在裁切相片重新構圖時同時令相片的細節重回細緻。作為額外加入的影像編輯功能，Upscale 與 Remove 工具需收費使用也屬合理，這兩項均屬「Pro」級別會員才可用到，但有關方面目前允許所有用戶可免費試用，有用開 VSCO 的朋友可以試試。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告 廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk