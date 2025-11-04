手機繳地價稅拿好康 表列5大支付回饋方案

地價稅已經開徵，以「行動支付」繳納還能獲得專屬好康。台灣Pay釋出繳稅優惠，每繳1筆稅單都能抽獎，最大獎為韓國釜山雙人遊；全支付與街口支付力推點數回饋，疊加新戶優惠最高贈9%全點或1.15%街口幣。悠遊付送2%回饋金與600元現金回饋券；icash Pay綁定台新銀、北富銀、玉山銀信用卡繳稅，最高贈5% OPENPOINT點數。

台灣Pay針對地價稅，聯手多家公股行庫祭出50元刷卡金或等值紅利回饋，並舉辦抽獎活動，只要綁定帳戶或信用卡繳交稅款，每筆皆有1次抽獎機會，最大獎為價值近7萬元的「韓國釜山機+酒雙人旅遊券」。其他獎項還有iPhone Air、iPhone 17手機、MARSHALL藍牙音響與遠東SOGO 1,000元禮券。

以全支付連結帳戶繳地價稅，不限金額筆筆贈5%全點，單筆稅款滿2,000元加碼1%全點，當月註冊新用戶再送3%全點，合計回饋率達9%。街口支付主打綁定台新銀行街口聯名卡，支付稅金贈0.15%街口幣無上限，當月累積繳納金額滿2,000元，額外再給1%街口幣，疊加回饋升至1.15%。

悠遊卡公司祭出悠遊付特別方案，每筆地價稅贈2%悠遊付回饋金，累積繳滿1萬2,000元後，只要有5筆綁定帳戶的一般消費，加送500元現金回饋券，首次以悠遊付繳地價稅的會員再領100元回饋券，各優惠合計每人最高可獲700元儲值金與現金回饋券。

愛金卡公司力推使用icash Pay一般消費滿3,000元，綁定台新銀行、台北富邦或玉山銀行3家銀行信用卡繳付地價稅，即贈2% OPENPOINT點數，其中綁定台新信用卡額外再送3%，最高有5%的福利，每人最多可賺200點，點數可於下次在7-ELEVEN消費時直接折抵。

2025年行動支付繳納地價稅優惠，如下表：

