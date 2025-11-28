手機續航戰！ IQOO、realme推「7000mAh電池」

中國手機品牌首度登台，主打邊玩邊充電不發燙。（圖／TVBS）

中國手機品牌IQOO首度登台，以7000毫安時超大電池容量，成為台灣電競手機市場「電量第一名」！實測顯示，玩高效能遊戲可持續超過3.5小時，觀看影片更可達20小時以上。然而，12月將有realme手機同樣搭載7000毫安時大電量在台上市，多家中國手機品牌更已開始布局10000毫安時以上電池的手機，手機大容量電池戰即將全面開打！

中國手機大廠子品牌IQOO（哀苦）首度登台，主要瞄準電競遊戲族群。該手機最大特點是支援旁路充電技術，使用者可以邊充電邊打手遊而不會發燙。此外，這款手機還能開啟Monster模式，主打玩遊戲不掉偵、不卡頓，並搭載7000毫安時的藍海電池，支援100W急速閃充和40W無線閃充。現場工作人員表示，經過實測，這款手機玩高效能遊戲可以超過3.5小時，觀看影片則可以超過20小時。工作人員還強調，手機配備2K護眼螢幕，不會出現偏光現象。

同樣主打遊戲體驗的小米POCO F8 Ultra將於27日在台灣市場上市，搭載6500毫安時電池，支援100W極速快充、50W無線快充，甚至能以22.5W的反向快充為其他周邊產品充電。

陸廠擬推「10000mAh電池以上」手機。（圖／翻攝網路）

3C達人洪聖壹表示，如果以7000毫安時電池正常使用不玩遊戲的話，大概可以使用一天半以上的時間。他解釋，過去像iPhone這類搭載5000至6000毫安時電池的手機，續航力勉強維持一天，但如果加上玩遊戲的話，可以從以往的3小時提升到4小時甚至5小時。洪聖壹指出，以目前台灣上市的遊戲手機來說，首度登台的IQOO 15電量位居第一。

然而，12月即將在台上市的realme GT 8 Pro同樣搭載7000毫安時大電量，也注重長時間遊戲的穩定性與散熱效率，將成為最大競爭對手。值得注意的是，今年8月就曾有廠商公開展示一款15000毫安時電池的概念機引起話題。目前又有消息傳出，許多中國手機品牌已經開始布局10000毫安時以上電池的手機，手機大容量電池戰即將開打。

